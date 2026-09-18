Zvezda objavila hitno obaveštenje za navijače: Ovako možete do ulaznica za Ligu konferencija

TREBALO je to da bude demonstracija sposobnosti američkih marinaca da deluju u nekim od najtežih uslova na svetu. Umesto toga, tokom priprema za veliku NATO vežbu u Norveškoj pojavila se neočekivana prepreka - američkim vojnicima počele su da se raspadaju gotovo potpuno nove čizme. Problemi su se pojavili nakon samo nekoliko dana provedenih na snegu i ledu. Na koži su nastajale rupe, đonovi su se odvajali, a u obuću je ulazila ledena voda. Kod nekih vojnika delovi pete pritiskali su tetive, dok su se na drugim čizmama brzo trošile unutrašnje obloge ili popuštale ušice za pertle.