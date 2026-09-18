Zvezda objavila hitno obaveštenje za navijače: Ovako možete do ulaznica za Ligu konferencija
Fudbalski klub Crvena zvezda obaveštava sve zainteresovane zvezdaše da su u prodaji karte za sve tri utakmice Lige konferencije, koje će crveno-beli odigrati na domaćem terenu.
Svi navijači koji žele da budu uz Zvezdu i pruže podršku ekipi u evropskim mečevima na Marakani već sada online putem mogu da obezbede svoje mesto za sve tri utakmice. Crveno-beli će na svom terenu dočekati danski Kopenhagen 22. oktobra, Inter Eskaldes iz Andore 5. novembra, dok je duel sa turskim Trabzonsporom zakazan za 17. decembar.
Cene karata su sledeće:
Sever - 1200 dinara
Istok - 2200 dinara
Zapad - 2600 dinara
Tribina “Siniša Mihajlović” - 5000 dinara
Obezbedite svoje mesto na vreme i budite deo evropskih večeri na Marakani!
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