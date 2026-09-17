Košarka

"Partizan je moj klub" Željko Obradović podigao "grobare" na noge kao nikada do sada

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 09. 2026. u 18:06

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Memorijalni košarkaški turnir „Pavlos Janakopulos“ održava se 18. i 19. septembra 2026. godine u Atini, u organizaciji Panatinaikosa

Партизан је мој клуб Жељко Обрадовић подигао гробаре на ноге као никада до сада

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Učesnici su: Panatinaikos, Partizan, solunski PAOK i Burg. 

Na konferenciji pred utakmicu sa Burgom kojom će otvoriti turnir (20.15) Željko Obradović dotakao se Partizana. 

- Reći ću nešto što držim u sebi. Partizanu želim samo najbolje. Moj su klub i uvek će biti moj klub - poručio je Obradović. 

Partizan će nešto ranije igrati protiv PAOK-a koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri. 

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