"Partizan je moj klub" Željko Obradović podigao "grobare" na noge kao nikada do sada
Memorijalni košarkaški turnir „Pavlos Janakopulos“ održava se 18. i 19. septembra 2026. godine u Atini, u organizaciji Panatinaikosa
Učesnici su: Panatinaikos, Partizan, solunski PAOK i Burg.
Na konferenciji pred utakmicu sa Burgom kojom će otvoriti turnir (20.15) Željko Obradović dotakao se Partizana.
- Reći ću nešto što držim u sebi. Partizanu želim samo najbolje. Moj su klub i uvek će biti moj klub - poručio je Obradović.
Partizan će nešto ranije igrati protiv PAOK-a koji sa klupe predvodi Andrea Trinkijeri.
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