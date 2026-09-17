Spanulis ostavio Srbina u Grčkoj, neće igrati protiv Crvene zvezde

Trener Arisa nije želeo da rizikuje u prijateljskoj utakmici.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski košarkaš Stefan Jović (35) ostao je u Solunu, tako da ni ovog puta neće igrati protiv svog bivšeg kluba Crvene zvezde!

Naš reprezentativac je prethodni kontrolni duel Arisa sa crveno-belima u Nikoziji propustio zbog jake prehlade. Stručni štab na čelu sa čuvenim Vasilisom Spanulisem (44) je odlučio da ga još uvek ne izlaže maksimalnom naporu kako bi se potpuno oporavio, tako da se iskusni plejmejker nije našao u avionu za Beograd.

Izabranici Ibona Navara (50) dočekaće sutra grčku ekipu u hali "Pionir" (19.00), što će im ujedno biti i generalna proba pred start nove sezone i premijerni okršaj u Evroligi sa Žalgirisom u Areni (24. septembar, 20.00).

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/ Stefan Jović nije krenuo sa Arisom u Beograd

Takođe, gosti će biti lišeni i pomoći Steliosa Pulijanitisa i Jorgosa Tanulisa, koji se i dalje oporavljaju od povreda. Ipak, dobra vest za žuto-crne je da je Adam Mokoka spreman za povratak na parket i krenuo je sa saigračima, dok će im se naknadno priključiti i Tanasis Adetokumbo, posle nekoliko slobodnih dana koje je dobio.

Evo na koga sve može da računa Vasilis Spanulis za novi test protiv Zvezde: Elajdža Mitru-Long, Džeremaja Robinson Erl, Vasilis Toliopulos, Nenad Dimitrijević, Met Morgan, Ej Džej Lidel, Kostas Adetokunbo, Tanasis Adetokunbo, Kem Birč, Adam Mokoka, Hrizostomos Hadžilampros, Lefteris Bohoridis i Vasilis Harlampopulos.