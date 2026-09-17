Šta Branko Lazić najviše zamera navijačima Zvezde: Šest godina krvavog rada i znoja, a neko odigra dva meča...
Bez dlake na jeziku govorio je o nekim temama
Nekadašnji kapiten i rekorder Crvene zvezde po broju trofeja i odigranih utakmica, Branko Lazić, otvoreno je progovorio o temi koja je izazvala veliku pažnju javnosti – odnosu navijača crveno-belih prema stranim i domaćim igračima.
Povod za njegovu raniju reakciju bio je prelazak Luke Vildoze u Partizan, kada je Lazić kao jedine strance koji su istinski osećali Zvezdu izdvojio Čarlsa Dženkinsa i Majka Cirbesa. Kako objašnjava, problem uopšte nije bio u Vildozi, već u dvostrukim aršinima tribine:
- Ispostavilo se da sam ja kao odreagovao zbog njegovog potpisa za Partizan. Međutim, to je bio samo povod, inicijalna kapisla. Poenta je bila sasvim drugačija – naši navijači su navikli da strance dižu u nebesa, a da domaće igrače sputavaju, osporavaju i kritikuju - rekao je Lazić za podkast "SPORTCAST" i dodao:
- Jako brzo dođu do tog momenta gde se strancu posle dve-tri dobre utakmice skandira u punoj Areni! I onda kad se desi da taj isti igrač promeni klub, svi skaču: 'A videćeš kad dođeš ovamo...' Pa nije on kriv, brate! On je stranac, njemu je ovo posao. Isto kao što neko radi u jednoj firmi, pa pređe u drugu za bolje uslove. Zašto im onda dajete toliki značaj i važnost za tako kratko vreme, kad znate da je on danas tu, a sutra ko zna gde?
Dalje je nastavio:
- Ne pričam ovo zbog sebe, nego zbog svih domaćih momaka. Retko kome od domaćih igrača se skandiralo. Meni lično je trebalo šest punih godina krvavog rada, znoja i borbe na terenu da bi mi Arena prvi put skandirala ime. A neko dođe, odigra dve utakmice, veže dva dobra poteza i odmah mu skandiraju. Upravo zato sam izdvojio Dženkinsa i Cirbesa – jer su oni jedini stranci koji su zaista razumeli težinu Zvezdinog dresa i zaslužili takav status.
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