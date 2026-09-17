"Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih poželeo nikom..." Vanja Marinković o Partizanu, povredi...

Reprezentativac Srbije i košarkaš Partizana, Vanja Marinković, i dalje se oporavlja od povrede. Za sada oporavak de u dobrom smeru i ako sve protekne po planu trebalo bi najkasnije do početka novembra da se vrati na teren. Za sportske je dao opširan intervju.

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“Osećam se super, stvarno. Procene su da se vraćam negde krajem oktobra ili početkom novembra, to je sada neki okvirni plan. Videćemo kada budem otišao na testove u Finsku, gde sam se operisao, i kada dobijem zeleno svetlo. Posle toga će mi biti potreban još jedan period da uđem u igračku kondiciju. Ako bude teklo prema planu, povratak bi mogao da bude u tom periodu, ali nemojte da me držite za reč. Najvažnije je da se osećam super,” rekao je Marinković za Sportske.

Dok čeka povratak, Marinković iz neposredne blizine prati stvaranje praktično novog tima i zadovoljan je načinom na koji su se pojačanja uklopila.

“Čini mi se da su kliknuli, a to je lako kada su momci dobri. Mislim da su kvalitetni ljudi, da znaju gde su došli i da su upoznati sa onim što se dešavalo prošle sezone. Raspitivali su se o tome, tako da znaju šta mogu da očekuju od svega ovoga. Mislim da je to najbitnija stvar. Ne bi trebalo očekivati neki bum odmah na početku, jer to nije realno. Ipak, momci sigurno znaju gde su došli i kako ovde treba da se igra. Boriće se kao što su se borili na svim dosadašnjim utakmicama. Najvažnije je da dobro počnu i postave kvalitetnu osnovu, a onda će sve biti lakše.“

Uprkos povredi, produžio je ugovor sa Partizanom.

“Znate kako, dogodila se moja povreda. Ona je, realno, kombinacija svega što se dešavalo prošle godine. Vukao sam je još iz Španije, pa je nekako zacelila, ali ne potpuno. Ta povreda je kombinacija bola i stresa. Stres kroz koji sam prošao prošle godine ne bih nikome poželeo u životu. Nijednom klincu koji dolazi da igra za ovaj klub, nijednom strancu, nikome. Kada se igrač povredi, pogotovo ako je kapiten i ako je reč o njegovom matičnom klubu, običaj je da mu se produži ugovor. Pristao sam na to i želeo sam da ostanem, jer nisam hteo da na takav način odem odavde. Hteo sam da se oporavim, pa ako budem odlazio, da to bude u nekoj lepšoj situaciji i kada budem potpuno zdrav.“

Priznaje da je razmišljao o odlasku.

“Posle toga, mislim da je bila subota, hteo sam da se zapalim. Da ste me tada pitali, rekao bih da sutra odlazim. Verovatno bi svaki normalan čovek to uradio. Nekome možda takve stvari smetaju, nekome ne, ali ja sam takav. Nisam želeo da se pokupim kada je situacija, kao što sam već rekao, katastrofalna. Više bih voleo da jednog dana odem kada sve bude lepše i kada budem potpuno zdrav. Ne bih želeo da me neko pogrešno razume, ali ako nekada treba da odem, neka bude tako. Sada je sve to prošlo. Moj oporavak je pri samom kraju, imao sam odličnu operaciju, najbolju moguću, i potpuno sam miran. Nemam zbog čega da se stresiram, znam da nisam uradio ništa loše i da sam okej,” zaključio je Vanja Marinković.