Košarka

NBA šampion i dalje bez kluba: Mesec dana do početka sezone, a on...

Filip Milošević

17. 09. 2026. u 08:26

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Američki košarkaš, Kevin Lav, i dalje je slobodan agent i traži NBA angažman za novu sezonu.

НБА шампион и даље без клуба: Месец дана до почетка сезоне, а он...

Foto: Alex Goodlett / Getty images / Profimedia

Prema informacijama Džejka Fišera, Juta Džez je zainteresovana da vrati Lava nakon što je prethodnu sezonu proveo upravo u Solt Lejk Sitiju.

Međutim, nekadašnji NBA šampion trenutno ima drugačije prioritete – želi da potpiše za ekipu koja ima realne ambicije da se bori za šampionski prsten.

Lav je tokom sezone 2025/26 odigrao 37 utakmica za Jutu i prosečno beležio 6,7 poena, 5,8 skokova i 1,8 asistencija.

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