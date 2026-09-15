"Prošle sezone sam više koštao, to me pogađa..." Karlik DŽons motivaciju pronalazi čak i u Fantaziju Evrolige

Ostalo je još 10 dana do prvog meča Partizana u novoj sezoni Evrolige, a najbolji košarkaš crno-belih Karlik Džons dao je opširan intervju za Sportske.net.

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“Mislim da sve to potiče iz mog vaspitanja i karaktera. Ljudi ponekad zaborave da je košarka samo igra. Previše se opterete stvarima koje nemaju veze sa terenom. Košarku igramo i da bismo uživali, i ja sam na terenu uglavnom nasmejan i pozitivan. I vi kad me vidite, vidite da stalno imam osmeh na licu. Život je prekratak da bi čovek stalno bio namrgođen. Moj zadatak je da uvek guram druge da budu najbolja verzija sebe“, rekao je Karlik Džons za Sportske.

Posle sezone bez trofeja, ne želi da daje velika obećanja. Više veruje u rad, borbu i sposobnost ekipe da demantuje one koji je unapred otpisuju.

“Jedan od mojih bivših trenera je uvek govorio da novac ne može da kupi pamet i inteligenciju. Možeš da uložiš sav novac sveta i dovedeš najbolje igrače, ali ako oni ne rade dovoljno naporno i ne žele pobedu onoliko koliko je ti želiš, džaba sve. Ne volim da dajem lažna obećanja, nego da borbom iz nedelje u nedelju pošteno zaradimo plej-of i napadnemo trofeje. Vidim šta se piše i priča o Partizanu, mnogi nas otpisuju i ne veruju da možemo da se borimo, a ja to shvatam lično. To nam je samo gorivo da svima dokažemo da greše.”

Džons motivaciju pronalazi i u naizgled beznačajnim detaljima, pa ga je posebno pogodila ovogodišnja vrednost u fantaziju.

“Mene je po prirodi lako motivisati. I najmanje sitnice me pokreću, ali i, da kažem, iznerviraju. Daću ti slikovit primer. Možda većina ljudi ne obraća pažnju na to, ali fantazi. Fantazi bodovi i vrednost u kreditima. Prošle godine sam počeo sa cenom od recimo 14,9 ili tako nešto, a sada su me stavili na 13,6. Pritom ima gomila igrača od kojih sam igrao bolje, sa kojima sam se borio i koje sam, iskreno, uništio na terenu, a njihova cena na fantaziju je viša od moje. Pojedini parametri su mi bolji nego u prve dve sezone, pa i u prvoj godini, a iz nekog razloga cena mi je manja. Neću previše da dužim o tome, ali duboko u sebi, to me je… pogodilo me je,” ističe Karlik, pa dodaje:

“To je čist primer kako mogu da uzmem najsitniju stvar i da je pretvorim u motivaciju. Kao što sam već rekao, vidim komentare koje ljudi pišu o Partizanu, vidim na koja nas mesta stavljaju na rang-listama i slično. Za mene je sve to čisto gorivo na vatru. Koristim i najmanju sitnicu kao povod, mada sam sam po sebi već dovoljno motivisan. Želim da budem najbolji, želim da se merim sa najboljima, i koga god smatrate najboljim, želim da ga pobedim.”

U trećoj sezoni u Partizanu, Beograd i Srbiju već doživljava kao svoj dom.

“Čoveče, život u Srbiji je neverovatan. Moja porodica obožava da bude ovde, ja obožavam. Od navijača i običnih ljudi dobijamo isključivo ljubav i podršku sa svih strana. Prosto je nemoguće da ti se ne svidi. Što se tiče same košarke, to je ubedljivo najbolja atmosfera ikada. Znam da nisam bio na mnogo mesta u karijeri, ali mislim da i ne moram da obiđem ceo svet da bih shvatio koliko je ovo sjajno mesto za život i igru.“

Povezanost sa klubom najjasnije se vidi u načinu na koji opisuje sopstveni identitet na terenu.

“Moj identitet je upravo ono što navijači Partizana traže i cene: borba do poslednjeg daha. Borba dok više nemaš snage, ostavljanje srca na parketu. To sam naučio još u prvoj sezoni i sa tim stavom izlazim pred ove navijače,” zaključio je Karlik Džons.