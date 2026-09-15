OVO JE LISTA NAJPLAĆENIJIH IGRAČA U EVROLIGI: Srbin bez premca, Obradović ima četvoricu odabranih
Otkriveno koliko će novca zaraditi najveće košarkaške zvezde u Evropi naredne sezone.
Srpski reprezentativac Vasilije Micić (32) ući će u takmičarsku 2026/27. kao najplaćeniji igrač u Evroligi, dok se u top 10 nalaze i čak četvorica prvotimaca Panatinaikosa, koji će sa klupe ponovo voditi Željko Obradović (66)!
Listu je objavio specijalizovani portal "Basket njuz", koji je otkrio da će popularni Vasa u Hapoelu iz Tel Aviva inkasirati 5,6 miliona evra. Pritom, ta suma može dodatno da se poveća zbog određenih bonusa, s obzirom da se prošle sezone deo ugovora odnosio na vlasnički udeo u izraelskom klubu.
Iza plejmejkera našeg nacionalnog tima nalazi se krilni igrač Najdžel Hejs-Dejvis (31), za kog su Atinjani spremili platu od pet miliona evra. Pored Amerikanca, u vrhu liste su i plejmejker "zelenih" Kendrik Nan (31) ѕa 4,5 miliona, povratnik iz NBA lige Geršon Jabusele (30) sa četiri miliona i pojačanje iz Žalgirisa Silvan Fransisko (28) sa primanjima od oko tri miliona fiksno, plus bonusi.
Kada je reč o ostalima, prva zvezda Olimpijakosa Saša Venzekov (31) zaradiće oko 3,7 miliona za 12 meseci, dok se za Elajdžu Brajanta (31) iz Hapoela navodi da će inkasirati oko 3,3 miliona. Društvo odabranih upotpunjuju Mfiondu Kabengele (29) iz Dubaija, centar madridskog Reala Edi Tavares (34) i Majk Džejms (36), veliko pojačanje Efesa.
Na ovim primerima može se jasno videti koliko je tržište u Evroligi napredovalo. Do pre samo dve godine su tek trojica igrača imala neto primanja veća od tri miliona evra, a sada je ta suma praktično postala standard.
NAJPLAĆENIJI IGRAČI U EVROLIGI ZA SEZONU 2026/27.
1. Vasilije Micić (Hapoel TA) - 5.600.000€
2. Najdžel Hejs-Dejvis (Panatinaikos) - 5.000.000€
3. Kendrik Nan (Panatinaikos) - 4.500.000€
4. Geršon Jabusele (Panatinaikos) - 4.000.000€
5. Saša Vezenkov (Olimpijakos) - 3.700.000€
6. Elajdža Brajant (Hapoel TA) - 3.300.000€
7. Silvan Fransisko (Panatinaikos) - 3.000.000€
8. Mfiondu Kabengele (Dubai) - 3.000.000€
9. Edi Tavares (Real Madrid) - 3.000.000€
10. Majk Džejms (Efes) - 2.900.000€
Preporučujemo
Obradović šokirao izgledom: Bivši trener Partizana u neprepoznatljivom izdanju! (FOTO)
14. 09. 2026. u 12:49
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Bivši igrač Crvene zvezde priznao: Hteo sam u Partizan, ne mogu da lažem
Novo pojačanje Železničara iz Pančeva, Miloš Pantović, otkrio je da je postojala mogućnost da umesto tima iz Pančeva pojača beogradski Partizan.
14. 09. 2026. u 17:20 >> 17:23
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Upozorenje NATO admirala: "Ne govorim ovo da bih uplašio ljude, ali ruski udar preti mnogo ranije nego što smo mislili!"
BIVŠI predsednik Vojnog odbora NATO alijanse, Rob Bauer, kaže da bi Rusija mogla da obnovi sposobnost napada na ovaj savez u roku od otprilike tri godine, čak i dok traje rat u Ukrajini, kao i da bi mogla da ima podsticaj da testira Severnoatlantski savez ograničenim napadom.
14. 09. 2026. u 17:48
Komentari (0)