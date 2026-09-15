OVO JE LISTA NAJPLAĆENIJIH IGRAČA U EVROLIGI: Srbin bez premca, Obradović ima četvoricu odabranih

Otkriveno koliko će novca zaraditi najveće košarkaške zvezde u Evropi naredne sezone.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages/

Srpski reprezentativac Vasilije Micić (32) ući će u takmičarsku 2026/27. kao najplaćeniji igrač u Evroligi, dok se u top 10 nalaze i čak četvorica prvotimaca Panatinaikosa, koji će sa klupe ponovo voditi Željko Obradović (66)!

Listu je objavio specijalizovani portal "Basket njuz", koji je otkrio da će popularni Vasa u Hapoelu iz Tel Aviva inkasirati 5,6 miliona evra. Pritom, ta suma može dodatno da se poveća zbog određenih bonusa, s obzirom da se prošle sezone deo ugovora odnosio na vlasnički udeo u izraelskom klubu.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Kendrik Nan

Iza plejmejkera našeg nacionalnog tima nalazi se krilni igrač Najdžel Hejs-Dejvis (31), za kog su Atinjani spremili platu od pet miliona evra. Pored Amerikanca, u vrhu liste su i plejmejker "zelenih" Kendrik Nan (31) ѕa 4,5 miliona, povratnik iz NBA lige Geršon Jabusele (30) sa četiri miliona i pojačanje iz Žalgirisa Silvan Fransisko (28) sa primanjima od oko tri miliona fiksno, plus bonusi.

Kada je reč o ostalima, prva zvezda Olimpijakosa Saša Venzekov (31) zaradiće oko 3,7 miliona za 12 meseci, dok se za Elajdžu Brajanta (31) iz Hapoela navodi da će inkasirati oko 3,3 miliona. Društvo odabranih upotpunjuju Mfiondu Kabengele (29) iz Dubaija, centar madridskog Reala Edi Tavares (34) i Majk Džejms (36), veliko pojačanje Efesa.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages Elajdža Brajant

Na ovim primerima može se jasno videti koliko je tržište u Evroligi napredovalo. Do pre samo dve godine su tek trojica igrača imala neto primanja veća od tri miliona evra, a sada je ta suma praktično postala standard.

NAJPLAĆENIJI IGRAČI U EVROLIGI ZA SEZONU 2026/27.

1. Vasilije Micić (Hapoel TA) - 5.600.000€

2. Najdžel Hejs-Dejvis (Panatinaikos) - 5.000.000€

3. Kendrik Nan (Panatinaikos) - 4.500.000€

4. Geršon Jabusele (Panatinaikos) - 4.000.000€

5. Saša Vezenkov (Olimpijakos) - 3.700.000€

6. Elajdža Brajant (Hapoel TA) - 3.300.000€

7. Silvan Fransisko (Panatinaikos) - 3.000.000€

8. Mfiondu Kabengele (Dubai) - 3.000.000€

9. Edi Tavares (Real Madrid) - 3.000.000€

10. Majk Džejms (Efes) - 2.900.000€