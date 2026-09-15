Sjajna vest za navijače Zvezde: Vraća se!
Trener Ibon Navaro ima razloga za zadovoljstvo.
Od prijateljskog meča košarkaške reprezentacije Srbije protiv Francuske i teške povrede, nije bilo Nikole Đurišića.
Pojačanje Crvene zvezde ovog leta, morao je da napusti parket Beogradske arene protiv "trikolora" i vrati se na Mali Kalemegdan, gde je nastavio rehabilitaciju.
Kako je sada otkrio za "Meridian sport", navijači neće dugo čekati njegov povratak na parket.
"Dobro je stanje, oporavljam se i dalje, trebalo bi da se uskoro vratim na teren“, rekao je Đurišić.
Iako mu je povreda donela veliko razočaranje, mladi as nije klonuo duhom.
"Jesam se iznervirao, najviše me je pogodilo što sam čitavo leto trenirao da bih se spremio za reprezentaciju i sezonu – i ovo se desilo… Bože moj, sport, šta sad… Navikao sam da se posle povreda vraćam još jači – tako će biti i ovaj put.“
Uprkos pehu koji je doživeo, iz reprezentacije je poneo sjajne utiske i najavio povratak u nacionalni tim.
"Reprezentacija je vrh piramide kod svakog sportiste. Sa radošću se ide tamo, jedva čekam da idem opet u novembru.“
Uspeo je u kratkom roku da se upozna sa saigračima u Zvezdi i prilagodi se na metode rada novog stručnog štaba, na čelu sa španskim stručnjakom.
"Super su momci, super je stručni štab, svi daju svoj maksimum… Treba da se uigramo, da uspostavimo hemiju, potrebno je i strpljenje. Mislim da ćemo biti baš dobri ove sezone.“
Za Ibona Navara imao je samo reči hvale:
"Izgleda kao odličan tip i trener.“
Jedan od trenera ove sezone biće mu i doskorašnji saigrač Nikola Kalinić.
"Malo je čudno, pričali smo o tome, ali dobro se snalazi – stoji mu. Odnos je isti. Možda ne može da dođe da se šali sa nama kao pre, ali imamo najnormalniji odnos – ništa se nije promenilo", konstatovao je Đurišić.
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