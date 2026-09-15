DUŽAN MI JE 50 MILIONA! Veliki skandal trese NBA, zvezda na žestokom udaru

Legendarni Italijan nije birao reči kada je novi-stari košarkaš Toronto Reptorsa u pitanju.

Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Kavaj Lenard je ponovo igrač Toronto Reptorsa, što znači da će srpski stručnjak Darko Rajaković u novoj sezoni imati na raspolaganju jednu od najvećih superzvezda današnjice.

Razmena između Toronta i Los Anđeles Klipersa zvanično je potvrđena nakon što je NBA liga završila višemesečnu istragu protiv Klipersa zbog kršenja selari kepa, što je rezultiralo najstrožom kaznom u istoriji lige. Klipersi su ostali bez pet budućih pikova prve runde drafta, i to za 2029, 2030, 2031, 2032. i 2033. godinu, dok je klub kažnjen sa 30 miliona dolara. Vlasnik kluba Stiv Balmer je suspendovan na godinu dana iz svih aktivnosti vezanih za NBA i klub.

Kažnjen je bio i sam Lenard. Međutim, italijanski krilni košarkaš Danilo Galinari smatra da bi njegov američki kolega trebalo da plati punu cenu kazne, tačnije 50 miliona evra.

- Od 50.000.000 dolara, on mora da plati samo 700.000. Mislim da bi trebalo da plati u celosti - rekao je ogorčeni Galinari i nastavio da pljuje po Lenarda.

- Kavaj je promenio putanju moje karijere, uvalio me je u problem tako što me je poslao van Los Anđelesa. Na kraju, oni koji su platili cenu bili smo Šej i ja. Ipak, ne žalim jer je ta godina u Oklahomi bila predivna.

Ono što je italijanskom košarkašu zaista ostalo u sećanju jeste način na koji mu se karijera promenila.

- Moja NBA karijera nije zavisila od generalnog menadžera ili vlasnika, kao što je to bio slučaj u Niksima, već od igrača koji je odlučio da tim nije dovoljno dobar i želeo nešto drugo.

Otuda i njegovo mišljenje povodom Lenardove kazne.

- Ne bi trebalo taj novac da da meni, već u dobrotvorne svrhe. Ali apsolutno mora da ga plati u celosti - zaključio je Danilo Galinari.