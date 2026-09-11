Ovo je jedina istina! Nikola Milutinov otvoreno o tome uzima li državljanstvo Grčke

DOSTA pažnje u javnosti podigla je vest da bi Nikola Milutinov srpskom, mogao da doda i državljanstvo Grčke.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako grčki mediji prenose on bi navodno mogao da uzme grčki pasoš kako bi olakšao Olimpijakosu stanje sa stranim igračima.

Milutinov ističe da ga niko nije kontaktirao tim povodom.

- Iskreno, čitam o tome u grčkim medijima, nikad mi niko ništa nije rekao o grčkom pasošu. Ne znam situaciju, mediji pišu, to im je posao… Ne obraćam pažnju na to i nisam tip koji će ići na društvene medije da priča šta je tačno. Ako nekad dođe neki razgovor videćemo. Sada niko iz grčke košarke mi nije prišao da pričamo o tome - rekao je Milutinov.

Pravila grčkog prvenstva govore da ekipa može da nastupi sa šest domaćih i šest stranih igrača. Olimpijakos je ovog leta ostao bez Tomasa Vokapa, a on je svojevremeno dobio državljanstvo, čak i nastupao za selekciju te zemlje.

Srpski centar došao je još 2015. godine, proveo tamo prvih pet sezona, otišao u CSKA, pa se 2023. vratio u Pirej. Dovoljno dugo da bi mogao da ispuni uslove za dobijanje pasoša po osnovu godina provedenih u toj zemlji. O celoj temi pričao je Milutinov i praktično stavio tačku na sve spekulacije, bar za sada. I to prilično direktno.

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