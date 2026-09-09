Košarka

Objava koja će rastužiti Srbiju! Vasilije Micić objavio sliku majke uz emotivnu poruku (FOTO)

Александар Илић
Aleksandar Ilić

09. 09. 2026. u 17:45

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VELIKU tragediju doživeo je Vasilije Micić pre sedam godina. Tokom Svetskog prvenstva u Kini 2019. godine u duelu sa Argentinom on je primio tužnu vest - preminula mu je majka.

Објава која ће растужити Србију! Василије Мицић објавио слику мајке уз емотивну поруку (ФОТО)

FOTO: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Uprkos velikom gubitku, Micić je podneo ogromnu žrtvu i ostao uz tim do kraja, što je potez koji se i dan danas poštuje.

Danas je godišnjica smrti njegove majke, a košarkaš Hapoela je objavio porodičnu fotografiju sa majkom Veselom i sestrom Ninom.

U kratkom, ali dirljivom opisu, srpski as je napisao: 

- Godina prođe, dan nikad, sedam godina. Nedostaješ, majko - napisao je Micić na Instagramu. 

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