Objava koja će rastužiti Srbiju! Vasilije Micić objavio sliku majke uz emotivnu poruku (FOTO)

VELIKU tragediju doživeo je Vasilije Micić pre sedam godina. Tokom Svetskog prvenstva u Kini 2019. godine u duelu sa Argentinom on je primio tužnu vest - preminula mu je majka.

FOTO: Gustavo Valientev / Xinhua News / Profimedia

Uprkos velikom gubitku, Micić je podneo ogromnu žrtvu i ostao uz tim do kraja, što je potez koji se i dan danas poštuje.

Danas je godišnjica smrti njegove majke, a košarkaš Hapoela je objavio porodičnu fotografiju sa majkom Veselom i sestrom Ninom.

U kratkom, ali dirljivom opisu, srpski as je napisao:

- Godina prođe, dan nikad, sedam godina. Nedostaješ, majko - napisao je Micić na Instagramu.

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