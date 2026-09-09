Objava koja će rastužiti Srbiju! Vasilije Micić objavio sliku majke uz emotivnu poruku (FOTO)
VELIKU tragediju doživeo je Vasilije Micić pre sedam godina. Tokom Svetskog prvenstva u Kini 2019. godine u duelu sa Argentinom on je primio tužnu vest - preminula mu je majka.
Uprkos velikom gubitku, Micić je podneo ogromnu žrtvu i ostao uz tim do kraja, što je potez koji se i dan danas poštuje.
Danas je godišnjica smrti njegove majke, a košarkaš Hapoela je objavio porodičnu fotografiju sa majkom Veselom i sestrom Ninom.
U kratkom, ali dirljivom opisu, srpski as je napisao:
- Godina prođe, dan nikad, sedam godina. Nedostaješ, majko - napisao je Micić na Instagramu.
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