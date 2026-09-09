Zvezda promovisala gostujući dres, "delije" s nestrpljenjem iščekuju treću garnituru
KK Crvena zvezda predstavila je novu garnituru gostujućih dresova za narednu sezonu 2026/27, dan pošto su promovisali domaću garnituru.
Slično kao sa crvenom garniturom, i promocija ove rezervne, bele sa zlatnim motivima, izazvala je veliko interesovanje navijača na društvenim mrežama.
Crveno-beli u saopštenju navode sledeće:
"KK Crvena zvezda uvek je sa ponosom isticao svoju bogatu istoriju, mesto na kome je nastao, tradiciju, trofeje i veličinu.
Kao veliki klub, uvek smo gledali i u budućnost, trudili se da budemo inovativni i da idemo unapred. Upravo u svemu tome sažeto je sve što smo hteli da postignemo drugom garniturom dresova za sezonu 2026-2027.
Ako je prvi crveno beli dres naša tradicija, drugi je morao da ima sve ono što na prvi pogled takođe asocira na KK Crvena zvezda – novo, sveže, odmereno, elegantno, ali sada obojeno i prefinjenom i jedinstvenom bojom.
Ono što će na prvi pogled biti vidljivo i u originalnoj boji je grb Crvene zvezde. Sve ostalo na dresu je u osnovnoj beloj boji sa zlatnim detaljima, ali ovoga puta uz puno razumevanje naših partnera i sponzora, sve aplikacije na dresu su u zlatnoj boji. Boji koja asocira na uspeh i eleganciju.
Trobojka je na leđima na svom standardnom mestu, u zlatnoj boji na poleđini su imena igrača, natpis našeg grada koji predstavljamo kao i brojevi naših košarkaša.
Dres je, što je sada standard, urađen po najsavremenijim standardima i tehnologiji našeg partnera kompanije adidas. Ovo je potpuno novi dres sa novim rešenjima koji do sada naši košarkaši nikada nisu nosili.
Predstavljanje novih dresova označilo je i neformalni start priprema za paklen ritam koji očekuje ekipu. Navijači Crvene zvezde sada sa još većim nestrpljenjem iščekuju prve zvanične utakmice kako bi videli svoj tim u novom ruhu na tri fronta – u Evroligi, regionalnoj ABA ligi i domaćem šampionatu. Sudeći po prvim reakcijama na internetu, nova oprema je već pun pogodak.
Novi dres je pred vama, treća garnitura je u pripremi, a klub će vrlo brzo promovisati i majicu za zagrevanje koja je prošle sezone izazvala ogromnu pažnju zvezdaša", stoji u saopštenju KK Crvena zvezda.
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