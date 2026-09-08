Košarka

Sjajne vesti za Zvezdu: Žalgiris oslabljen protiv crveno-belih u Evroligi

Filip Milošević

08. 09. 2026. u 19:57

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Novi košarkaš Žalgirisa Sejben Li povredio se na prijateljskom meču sa Sabahom. On je istegao zadnju ložu, pa zbog toga neće biti u sastavu litvanskog tima nekoliko nedelja.

Сјајне вести за Звезду: Жалгирис ослабљен против црвено-белих у Евролиги

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

To znači da će propustiti duel prvog kola Evrolige protiv Crvene zvezde u Beogradu koji je na programu 24. septembra.

Žalgiris u ovu sezonu ulazi sa velikim ambicijama a to govore i njihova pojačanja za predstojeću sezonu. Litvanski velikan je u svoje redove doveo Jonasa Valančijunasa, dugogodišnjeg NBA asa. Pored njega, stigao je još i jedan od najboljih bekove u ligi Karsen Edvards, kao i prošlogodišnji košarkaš Partizana Sterling Braun. 

Takođe iz redove Panatinaikosa došao je i Marijus Grigonis, pomenuti Sejben Li i centar Akobundu-Ehiogu.

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