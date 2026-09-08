"Ovo je sjajno okruženje": Boldvin otkrio ko mu je najviše pomogao po dolasku u Zvezdu

STIGAO je Patrik Boldvin ovog leta u Crvenu zvezdu. Još uvek traje period privikavanja, ali Amerikanac je istakao da je na dobrom putu da se u potpunosti uklopi.

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On je tokom pripremnog turnira na Kritu pokazao da može biti veliko pojačanje. Odigrao je dobar meč protiv Armanija. Ipak, nešto slabiji je bio u duelu sa Olimpijakosom.

- Osećam se dobro. Mislim da napredujemo kao ekipa. Ovo mi je prva godina u inostranstvu, tako da će biti potrebno vreme za prilagođavanje. Ne potcenjujem ovaj nivo, poštujem sve momke ovde i znam da ću morati da prođem kroz period prilagođavanja - rekao je Blodvin za "Meridian sport".

Nije lako doći prvi put u Evropu.

- Mislim da vam odmah daju mnogo informacija. Već od prvog dana priprema ima mnogo akcija, defanzivnih rotacija i nekih specifičnih stvari koje su karakteristične za Evroligu. Kada se uhodate sa tim, shvatite da je to ipak košarka, ali ima mnogo novih informacija i stil igre je drugačiji. Spreman sam za to.

Ipak, on ima sreću da igra sa Džeredom Batlerom koga odlično poznaje i koji mu pomaže u adaptaciji.

- Da, mnogo mi je pomogao. Veoma je teško preći u inostranstvo i ne poznavati nikoga u ekipi. Ali kada imate momke poput Džereda, Džordana, čak i Hortona Takera i Vejda Boldvina, ljude sa kojima možete da se povežete i van terena, to mnogo znači da biste se osećali prijatno ovde. Mnogo sati ste udaljeni od kuće, u novom gradu i igrate drugačiji stil košarke. Džered mi je mnogo pomogao, pokazao mi kako stvari funkcionišu i učio me kako da igram ovde.

Svestan je da ništa ne može da se desi preko noći, već treba da prođe vreme da se sve posloži kako treba.

- Pre svega, da budem strpljiv prema sebi. Odigrali smo tri pripremne utakmice. U prvoj sam igrao veoma dobro, u drugoj solidno, a onda dođu utakmice poput ove, kada šut jednostavno neće. Zato samo treba da budem strpljiv prema sebi. Da zastanem na trenutak, udahnem i uživam. Ovo je sjajno okruženje i zaista uživam dok igram ovde, tako da sve ide glatko.

Srećan je što ima priliku da igra za Ibona Navara.

- Veoma je dobar. On je imao veliku ulogu u tome da dođem ovde i veoma je zahtevan prema svim svojim igračima. To zaista cenim jer, kada dolazite iz inostranstva, želite trenera koji će vam objasniti stvari, koji ima svoju filozofiju i koji će uspeti da ubedi igrače da veruju u sistem. Zaista cenim sve što je do sada uradio za mene i radujem se sezoni sa njim.

Za kraj je otkrio kakva su mu lična očekivanja.

- Mislim da kao košarkaš uvek morate da donesete dve stvari na teren: energiju i intenzitet. Naravno, imate svoje kvalitete i pozicije koje igrate, ali mi imamo naš sistem. Svi praktično igramo na više pozocija, a postoje i neke stvari koje su za igrača neophodne: da igrate snažno i pametno. Dok god to radite, trener će verovati u vas - zaključio je Boldvin.

Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 24. septembra protiv Žalgirisa u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.

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