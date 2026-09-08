"Ovo je sjajno okruženje": Boldvin otkrio ko mu je najviše pomogao po dolasku u Zvezdu
STIGAO je Patrik Boldvin ovog leta u Crvenu zvezdu. Još uvek traje period privikavanja, ali Amerikanac je istakao da je na dobrom putu da se u potpunosti uklopi.
On je tokom pripremnog turnira na Kritu pokazao da može biti veliko pojačanje. Odigrao je dobar meč protiv Armanija. Ipak, nešto slabiji je bio u duelu sa Olimpijakosom.
- Osećam se dobro. Mislim da napredujemo kao ekipa. Ovo mi je prva godina u inostranstvu, tako da će biti potrebno vreme za prilagođavanje. Ne potcenjujem ovaj nivo, poštujem sve momke ovde i znam da ću morati da prođem kroz period prilagođavanja - rekao je Blodvin za "Meridian sport".
Nije lako doći prvi put u Evropu.
- Mislim da vam odmah daju mnogo informacija. Već od prvog dana priprema ima mnogo akcija, defanzivnih rotacija i nekih specifičnih stvari koje su karakteristične za Evroligu. Kada se uhodate sa tim, shvatite da je to ipak košarka, ali ima mnogo novih informacija i stil igre je drugačiji. Spreman sam za to.
Ipak, on ima sreću da igra sa Džeredom Batlerom koga odlično poznaje i koji mu pomaže u adaptaciji.
- Da, mnogo mi je pomogao. Veoma je teško preći u inostranstvo i ne poznavati nikoga u ekipi. Ali kada imate momke poput Džereda, Džordana, čak i Hortona Takera i Vejda Boldvina, ljude sa kojima možete da se povežete i van terena, to mnogo znači da biste se osećali prijatno ovde. Mnogo sati ste udaljeni od kuće, u novom gradu i igrate drugačiji stil košarke. Džered mi je mnogo pomogao, pokazao mi kako stvari funkcionišu i učio me kako da igram ovde.
Svestan je da ništa ne može da se desi preko noći, već treba da prođe vreme da se sve posloži kako treba.
- Pre svega, da budem strpljiv prema sebi. Odigrali smo tri pripremne utakmice. U prvoj sam igrao veoma dobro, u drugoj solidno, a onda dođu utakmice poput ove, kada šut jednostavno neće. Zato samo treba da budem strpljiv prema sebi. Da zastanem na trenutak, udahnem i uživam. Ovo je sjajno okruženje i zaista uživam dok igram ovde, tako da sve ide glatko.
Srećan je što ima priliku da igra za Ibona Navara.
- Veoma je dobar. On je imao veliku ulogu u tome da dođem ovde i veoma je zahtevan prema svim svojim igračima. To zaista cenim jer, kada dolazite iz inostranstva, želite trenera koji će vam objasniti stvari, koji ima svoju filozofiju i koji će uspeti da ubedi igrače da veruju u sistem. Zaista cenim sve što je do sada uradio za mene i radujem se sezoni sa njim.
Za kraj je otkrio kakva su mu lična očekivanja.
- Mislim da kao košarkaš uvek morate da donesete dve stvari na teren: energiju i intenzitet. Naravno, imate svoje kvalitete i pozicije koje igrate, ali mi imamo naš sistem. Svi praktično igramo na više pozocija, a postoje i neke stvari koje su za igrača neophodne: da igrate snažno i pametno. Dok god to radite, trener će verovati u vas - zaključio je Boldvin.
Podsetimo, Crvena zvezda prvu utakmicu u novoj sezoni igra 24. septembra protiv Žalgirisa u "Beogradskoj areni" na startu Evrolige.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
Preporučujemo
"Janik Siner i Karlos Alkaraz uništavaju tenis"!
08. 09. 2026. u 10:10
SKANDAL! Fudbaler Crvene zvezde razapet zbog generala Ratka Mladića
08. 09. 2026. u 06:31 >> 07:03
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Ne prestaju kritike i napadi na račun Terzića: "Srbija bez Tijane Bošković ne bi osvojila medalju"
Predsednik Turske odbojkaške federacije Mehmet Akif Ustungdag ponovo je pričao o Zoranu Terziću i njegovim komentarima o turskoj reprezentaciji i naturalizovanim igračicama.
07. 09. 2026. u 13:45 >> 13:45
Policija nije mogla da veruje šta vidi! Uhapšen nekadašnji prvi čovek formule 1, nosio sačmaru na aerodrom
Neverovatne vesti stižu iz Portugala. Berni Eklston (95), nekadašnji prvi čovek Formule 1, uhapšen je pošto je na aerodromu kod njega pronađena sačmara.
07. 09. 2026. u 18:13
Odbojkašice Srbije stigle u Beograd, odbojkaši im priredili iznenađenje na dočeku (FOTO)
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije dočekala je večeras u Beogradu odbojkašice Srbije, koje su u nedelju osvojile bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Istanbulu.
07. 09. 2026. u 22:46
Komentari (0)