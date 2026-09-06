"Da pružimo radost navijačima": Kris DŽons zna formulu za uspeh Crvene zvezde

CRVENA zvezda je ovog leta na poziciju plejmejkera dovela Krisa Džonsa. Amerikanac ne krije da je srećan što će nastupati za crveno-bele.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Klub sa Malog Kalemegdana je na turniru na Kritu pobedio Armani (91:85), a omaleni organizator igre je svestan da se ekipa još uigrava.

- Bilo je dobro. Trenutno smo u procesu upoznavanja i uigravanja jedni s drugima. Pokušavam da budem plejmejker, da vodim ekipu i da stvari funkcionišu kako treba. Kao što sam rekao, to je proces. Ostvarili smo rezultat koji smo želeli i mislim da idemo pravim putem - rekao je Džons za "Meridian sport".

Zvezda je u četvrtoj četvrtini pokazala putokaz kako treba da se igra. Taj period je dobila sa 30:18.

- Samo da ostanemo istrajni. Imali smo neke periode kada nam nije išlo, ali smo ostali zajedno i nastavili da igramo i u napadu i u odbrani. Na kraju nam se to isplatilo. Uspeli smo nekoliko puta da probijemo do reketa i dođemo do lakih šuteva, što je na kraju funkcionisalo za nas.

Priznao je da je daleko od prave forme.

- Ide dobro. Momci su me baš lepo prihvatili. Veoma sam uzbuđen. Kao što sam rekao, još je rano. Tek ulazim u ritam, pokušavam da uhvatim pravu formu i da se vratim u takmičarski ritam posle leta i svega što ide uz to. Osećam se dobro. Treninzi tokom leta su dosta drugačiji od igre pet na pet, gde imaš stalno trčanje gore-dole, kontakt i sve ostalo. Tako da se samo privikavam, ali upravo tome predsezona i služi.

Novi zamenik kapitena, Semi Odželej mu pomaže da se što pre adaptira na novu sredinu. Oni se dobro poznaju pošto su zajedno igrali u Valensiji.

- Drago mi je što je sa mnom – imali smo lep period kada smo bili u Valensiji i sjajno je što smo sada ponovo zajedno. Tu je nova baza navijača, nova grupa igrača, a Semi je ovde već izgradio svoje mesto i etablirao se, tako da je dobro imati ga ponovo uz sebe.

Formula za dobre rezultate i uspešnu sezonu je jasna.

- Da igramo čvrsto, brzo, naravno da ostvarimo rezultate koje želimo, ali pre svega da uživamo u igri i da pružimo publici nešto čemu će se radovati - zaključio je Džons.

Podsetimo, Crvena zvezda ove nedelje od 19.30 igra finale turnira na Kritu protiv Olimpijakosa.

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