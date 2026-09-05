"Partizan, Dubai i Zvezda su favoriti!" Dončić o ABA ligi
ABA liga je u velikom stilu obeležila 25 godina postojanja. Otac Luke, Saša Dončić, u razgovoru za Mozzartsport otkrio je ko su favoriti za osvajanje predstojeće sezone ABA lige.
Gde biste rangirali ABA ligu kada govorimo i domaćim evropskim takmičenjima?
"Sigurno je među top tri. Ajde, Španci su najjači, ali posle toga... mislim da bi ABA liga moga već da dođe na to drugo mesto".
Uskoro kreće sezona, ko su Vaši favoriti?
"Nema tu tajni, to su tri evroligaške ekipe koje su daleko iznad svih. Budućnost je naravno tu zadnjih par godina pri vrhu, ne smemo da zaboravimo ni Spartak, ni Olimpiju, da ne propustim ni Kluž koji je imao super sezonu. Verovatno će biti nekih iznenađenja, ali prva tri favorita su Zvezda, Partizan i Dubai" - rekao je Saša Dončić za Mozzartsport.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"Bošković je Srpkinja, a Vargas nije? Odakle je Kurtagić?" Predsednik odbojkaškog saveza Turske žestoko "napao" Terzića
TURSKA je danas savladala Srbiju sa 3:0 u polufinalu Evropskog prvenstva, a nakon meča dosta toga imao je da kaže predsednik turskog odbojkaškog saveza, Mehmet Akif Ustundag.
05. 09. 2026. u 17:29
Dušan Vlahović je gazda u Istanbulu! Bešiktaš golom Srbina slavio na gostovanju Fenerbahčeu (VIDEO)
Fudbaleri Bešiktaša slavili su na gostovanju Fenerbahčeu sa 2:1 u 4. kolu turskog šampionata.
05. 09. 2026. u 21:04
ZIMSKO RAČUNANjE VREMENA: Evo kada se satovi pomeraju unazad - spavaćemo sat vremena duže
ZIMSKO računanje vremena počinje poslednjeg vikenda u oktobru, kada se kazaljke pomeraju jedan sat unazad.
05. 09. 2026. u 12:41
Komentari (0)