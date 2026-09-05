"Partizan, Dubai i Zvezda su favoriti!" Dončić o ABA ligi

ABA liga je u velikom stilu obeležila 25 godina postojanja. Otac Luke, Saša Dončić, u razgovoru za Mozzartsport otkrio je ko su favoriti za osvajanje predstojeće sezone ABA lige.

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Gde biste rangirali ABA ligu kada govorimo i domaćim evropskim takmičenjima?

"Sigurno je među top tri. Ajde, Španci su najjači, ali posle toga... mislim da bi ABA liga moga već da dođe na to drugo mesto".

Uskoro kreće sezona, ko su Vaši favoriti?

"Nema tu tajni, to su tri evroligaške ekipe koje su daleko iznad svih. Budućnost je naravno tu zadnjih par godina pri vrhu, ne smemo da zaboravimo ni Spartak, ni Olimpiju, da ne propustim ni Kluž koji je imao super sezonu. Verovatno će biti nekih iznenađenja, ali prva tri favorita su Zvezda, Partizan i Dubai" - rekao je Saša Dončić za Mozzartsport.