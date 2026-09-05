Košarka

"Partizan, Dubai i Zvezda su favoriti!" Dončić o ABA ligi

Filip Milošević

05. 09. 2026. u 19:07

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

ABA liga je u velikom stilu obeležila 25 godina postojanja. Otac Luke, Saša Dončić, u razgovoru za Mozzartsport otkrio je ko su favoriti za osvajanje predstojeće sezone ABA lige.

Партизан, Дубаи и Звезда су фаворити! Дончић о АБА лиги

FOTO: Alba Pacheco / Agencia LOF / imago sportfotodienst / Profimedia

Gde biste rangirali ABA ligu kada govorimo i domaćim evropskim takmičenjima?

"Sigurno je među top tri. Ajde, Španci su najjači, ali posle toga... mislim da bi ABA liga moga već da dođe na to drugo mesto".

Uskoro kreće sezona, ko su Vaši favoriti?

"Nema tu tajni, to su tri evroligaške ekipe koje su daleko iznad svih. Budućnost je naravno tu zadnjih par godina pri vrhu, ne smemo da zaboravimo ni Spartak, ni Olimpiju, da ne propustim ni Kluž koji je imao super sezonu. Verovatno će biti nekih iznenađenja, ali prva tri favorita su Zvezda, Partizan i Dubai" - rekao je Saša Dončić za Mozzartsport.

Kada znaš za šta štediš, onda oročiš

SAZNAJ VIŠE INFORMACIJA

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače

Oglasio se saopštenjem FK Partizan pred 180. večiti derbi - važna poruka za sve navijače