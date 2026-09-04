NEVERICA! Evo šta su Ameri upravo uradili Nikoli Jokiću
Bruka i sramota!
Najnovije rangiranje košarkaškog portala " HoopsHype " izazvalo je oštre debate među ljubiteljima košarke širom sveta. U svom izboru 20 najboljih centara u istoriji NBA lige, Amerikanci su srpskog genija i lidera Denver Nagetsa, Nikolu Jokića, pozicionirali na sedmo mesto. Iako ovakav plasman među elitu zvuči impresivno, mnogi stručnjaci i navijači smatraju da je trostruki MVP potcenjen i da je zaslužio bolju poziciju.
Ispred Jokića nalaze se isključivo košarkaške ikone iz prošlih epoha. Listu predvodi Karim Abdul-Džabar, a prate ga Bil Rasel, Vilt Čemberlen, Šekil O'Nil, Hakim Olajdžuvon i Mozes Melon.
Sa druge strane, Nikola je uspeo da nadmaši brojne legende koje su ostale iza njega na listi: Dejvid Robinson (8. mesto), Patrik Juing (9. mesto), Džordž Mikan (10. mesto) – prva superzvezda lige i osvajač pet titula.
Iza prvih deset našli su se i velikani poput Boba Mekadua, Vesa Anselda, Vilisa Rida, Dvajta Hauarda, Dejva Kauensa, kao i Jokićev savremenik Džoel Embid (16. mesto), ispred Bila Voltona, Artisa Gilmora i Dikembea Mutomba.
Autori liste ne štede reči hvale za Somborca, nazivajući ga najboljim asistentom među visokim igračima svih vremena. Jokić je tek deveti košarkaš u istoriji sa tri MVP priznanja. Iako prošle sezone nije uzeo novu MVP nagradu (bio je drugi), on je već šest godina zaredom u najjužem izboru za najboljeg igrača lige, čime se izjednačio sa velikanima kao što su Lari Bird i Bil Rasel. Njegova dosadašnja biografija već sada je impresivna: NBA prsten i trofej za MVP-ja finala (sezona 2022/23), tri MVP priznanja regularnog dela i jedno MVP finala Zapadne konferencije, šest puta član prve petorke lige i osam Ol-star nastupa, dve olimpijske medalje sa reprezentacijom Srbije.
Poseban pečat njegovoj karijeri daje reprezentativni uspeh u Parizu, gde je vodio Srbiju do bronze i postao jedini igrač u istoriji Olimpijskih igara koji je istovremeno bio lider turnira po poenima, skokovima i asistencijama.
Takon da su Ameri mogli daleko bolje da pozicioniraju Srbina, ali... S obzirom na to da je njegova karijera u punom zamahu, svaki naredni uspeh ili eventualna nova titula sa Denverom lansiraće ga daleko iznad trenutne sedme pozicije na ovoj večnoj listi.
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