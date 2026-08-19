KOŠARKAŠKI ZEMLJOTRES! Luka Dončić odlazi iz Lejkersa

Košarkašku javnost iznenadila je činjenica da su Los Anđeles Lejkersi drugi put u poslednje dve godine promenili većinskog vlasnika.

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Mark Volter je pre nekoliko dana, samo godinu dana nakon kupovine franšize od porodice Bas, ponovo prodao Lejkerse; klub je prešao u ruke Boba Ajgera i Džoša Kušnera uz procenjenu vrednost od 12,5 milijardi dolara.

Međutim, narednih dana odvijala se nova drama oko vlasništva druge najuspešnije košarkaške franšize. Porodica Bas je, naime, donela odluku da konačno proda i manjinski udeo u vlasništvu, sa čime se nije složila glavna akterka svih ovih godina, Džini Bas.

Sva ova dešavanja otvorila su brojne debate o Lejkersima i njihovoj budućnosti. Naravno, ona je u velikoj meri povezana i sa slovenačkim zvezdom Lukom Dončićem.

Novinar CBS-a Sem Kvin je tako nagovestio da bi promene vlasništva mogle značajno da utiču na Dončićevu odluku o budućnosti. Slovencu 2028. godine ističe ugovor sa Lejkersima, a mnogi su uvereni da će Luka, ukoliko do tada oko njega u „gradu anđela“ ne bude šampionske ekipe, razmišljati o promeni sredine.

- Luka postaje slobodan igrač 2028. godine, što znači da će mu Lejkersi ponuditi produžetak ugovora 2027. Videćemo šta će uraditi. Dalas je u mnogo boljoj košarkaškoj situaciji. Sam Kuper Fleg vredi više nego cela ekipa Lejkersa bez Luke zajedno. A ova drama sa vlasništvom nikako ne pomaže argumentima Lejkersa.