ZVEZDA ODALA POČAST SVOJOJ LEGENDI: Kalinić ostaje u klubu, biće deo stručnog štaba

Košarkaški klub Crvena zvezda potvrdio je danas da je Nikola Kalinić završio igračku karijeru i dodao da će nekadašnji repezentativac Srbije ostati u klubu kao jedan od trenera u stručnom štabu "crveno-belih".

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Kalinić je juče saopštio da je završio igračku karijeru i najavio da će biti biti u stručnom štabu Crvene zvezde.

"'Kalina je veliki deo svoje igračke karijere i najbolje godine dao našoj Crvenoj zvezdi, i pomogao joj da dođe do novih visina i brojnih trofeja. Zvezdaši, ali i svi ljubitelji košarke u Evropi i Srbiji znaju šta je Kalinić donosio - Bio je čovek koji daje sve na terenu, i donosio je sve: koševe, skokove, asistencije, požrtvovanje, borbenost, čvrstu igru u odbrani, i znanje koliko je teško, ali i lepo nositi dres Crvene zvezde", navodi se na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Kalinić je rođen 8. novembra 1991. godine u Subotici.

"Tu je i počeo karijeru kao igrač Spartaka, kasnije je bio igrač Radničkog, Vojvodine, Fenerbahčea, Valensije, Barselone… i Crvene zvezde u kojoj je igrao u tri navrata (287 utakmica, 2646 poena). Osvojio je dve triple krune i dva kupa Radivoj Korać, uz brojne nezaboravne momente, počev od trojke u trećoj utakmici polufinala plej ofa ABA lige protiv Partizana koja je započela seriju od 12-0, pa trojke u praznom Pioniru u petoj utakmici finala plej ofa 2022. godine, do nezaboravnog poluvremena u Milanu prošle sezone gde je u 20 minuta radio sve, pokrenuo ceo tim, i podsetio ko je, i šta je bio", saopšteno je iz Zvezde.

Zvezda je objavila da Kalinić počinje trenersku karijeru u stručnom štabu "crveno-belih".

"Karijera u kojoj je osvojio Evroligu 2017. godine i bio igrač finalne utakmice, uz još 19 trofeja klupskih i individualnih, srebrne medalje na SP i OI (2014 i 2016) - završava se u crveno belom. Onu novu, trenersku počinje takođe u svojoj Crvenoj zvezdi. Kalinić će naredne sezone, u skladu sa dogovorom koju su postigli predsednik kluba Željko Drčelić i novi trener Ibon Navaro sa Nikolom - biti jedan od trenera u stručnom štabu i dalje ostaje deo svog kluba - naše Crvene zvezde! Njegovo iskustvo, košarkaško znanje i pobednički mentalitet biće od neprocenjivog značaja za prvi tim i ceo klub. Kalina, hvala ti za sve, svaki koš, trofej i kap znoja koji si dao Crvenoj zvezdi, i srećno na novom početku u "crveno-belom" ", zaključuje se u saopštenju Zvezde.