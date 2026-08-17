GRCI ULAŽU OGROMAN NOVAC: Nekadašnji drugi pik sa drafta se vraća u Atinu
Američki košarkaš Derik Vilijams potpisao je dvogodišnji ugovor sa AEK-om, saopštio je danas grčki klub.
Vilijams (35) igra na poziciji krilnog centra. On je 2011. godine izabran kao drugi pik u prvoj rundi NBA drafta od strane Minesote.
Vilijams je dve sezone bio član Minesote, a potom je igrao za Sakrameno, Njujork, Majami, Klivlend, Tjanđin, LA Lejkerse, Bajern, Fenerbahče, Valensiju, Makabi Tel Aviv i Panatinaikos.
Američki košarkaš je u julu 2023. napustio Panatinaikos, a zatim je napravio pauzu u karijeri do marta 2025. kada je potpisao ugovor sa ekipom Mets de Gvajnabo iz Portorika.
Vilijams je od 10. aprila 2025. do 4. jula ove godine nastupao za Suvon iz Južne Koreje, a prosečno je beležio 17,8 poena i 5,2 skoka po meču.
Košarkaši AEK-a će naredne sezone igrati u FIBA Ligi šampiona, a ekipu iz Atine trenira Dragan Šakota.
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