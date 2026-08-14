BRUTALNO POJAČANJE STIŽE U PARTIZAN! Ovo je i dokaz tome!
Sada više ništa ne stoji na putu da se ostvari saradnja.
Američki košarkaš Itan Tompson (27 godina, 193 cm) i zvanično se rastao sa Indijanom, potvrđeno je iz tabora Pejsersa!
Ovaj igrač može da pokrije poziciju beka, a po potrebi i niskog krila, pa bi uskoro mogao da pojača redove Partizana!
Ono što se pričalo u četvrtak uveče u petak je dobilo potvrdu: Indijana Pejsersi su i zvanično otpustili Tompsona i on sada kao slobodan igrač može da dođe u Humsku!
"Otpustili smo beka Itana Tompsona", kratko su poručili Indijana Pejsersi i oduševili sve navijače crno-belih.
Reprezentativac Portorika je tako postao slobodan agent, a očekuje se da uskoro potpiše ugovor sa izabranicima Đoana Penjaroje i postane novo pojačanje u sezoni 2026/27.
Tompson je prošle sezone nastupao za Pejserse na dvosmernom ugovoru, igrao je i u NBA i u Razvojnoj ligi.
Za Pejserse je upisao 32 meča, 13 puta bio je starter, prosečno davao sedam poena, 2,2 skoka i imao 1,8 asistenciju.
Najbolju partiju u najjačoj ligi na svetu pružio je protiv Čikaga, ubacivši Bulsima 24 poena i pet puta bio asistent.
Daleko bolje partije pružao je u Razvojnoj ligi. Na 16 utakmica imao je 26,9 poena, 6,3 skoka, 6,1 asistenciju i 1,4 ukradene lopte.
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