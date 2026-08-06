PARTIZAN OPET OSTAO BEZ POJAČANJA: Loni Voker se vraća u NBA ligu!
PISALO se danima da Partizan želi Lonija Vokera, ali Amerikanac u sezoni 2026/27 neće igrati u Beogradu, već u NBA ligi.
Kako prenosi poznati košarkaški novinar, Šams Čaranija, ovaj 27-godišnjak je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver nagetsima vredan 3,3 miliona dolara.
Voker će tako imati priliku da igra sa Nikolom Jokićem, a drugi je igrač koga tim iz Kolorada dovodiz iz Evrolige. Pre njega angažovan je Alfa Dijalo.
Momak iz Pensilavanije ima već iskustva igranja u NBA ligi, pošto je nastupao za San Antonio sparse, LA Lejkerse, Bruklin netse i Filadelfiju seventisikserse.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
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