Košarka

PARTIZAN OPET OSTAO BEZ POJAČANJA: Loni Voker se vraća u NBA ligu!

Часлав Вуковић
Časlav Vuković

06. 08. 2026. u 08:09

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PISALO se danima da Partizan želi Lonija Vokera, ali Amerikanac u sezoni 2026/27 neće igrati u Beogradu, već u NBA ligi.

ПАРТИЗАН ОПЕТ ОСТАО БЕЗ ПОЈАЧАЊА: Лони Вокер се враћа у НБА лигу!

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenosi poznati košarkaški novinar, Šams Čaranija, ovaj 27-godišnjak je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver nagetsima vredan 3,3 miliona dolara.

Voker će tako imati priliku da igra sa Nikolom Jokićem, a drugi je igrač koga tim iz Kolorada dovodiz iz Evrolige. Pre njega angažovan je Alfa Dijalo.

Momak iz Pensilavanije ima već iskustva igranja u NBA ligi, pošto je nastupao za San Antonio sparse, LA Lejkerse, Bruklin netse i Filadelfiju seventisikserse.

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