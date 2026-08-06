PARTIZAN OPET OSTAO BEZ POJAČANJA: Loni Voker se vraća u NBA ligu!

PISALO se danima da Partizan želi Lonija Vokera, ali Amerikanac u sezoni 2026/27 neće igrati u Beogradu, već u NBA ligi.

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Kako prenosi poznati košarkaški novinar, Šams Čaranija, ovaj 27-godišnjak je potpisao jednogodišnji ugovor sa Denver nagetsima vredan 3,3 miliona dolara.

Lonnie Walker IV has agreed to a one-year, $3.3 million deal with the Denver Nuggets, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup told ESPN. Walker was with Maccabi Tel Aviv in the EuroLeague after last playing in the NBA in 2024-25 and now enters his 8th season in the league. pic.twitter.com/tvxQc2RRjz — Shams Charania (@ShamsCharania) August 6, 2026

Voker će tako imati priliku da igra sa Nikolom Jokićem, a drugi je igrač koga tim iz Kolorada dovodiz iz Evrolige. Pre njega angažovan je Alfa Dijalo.

Momak iz Pensilavanije ima već iskustva igranja u NBA ligi, pošto je nastupao za San Antonio sparse, LA Lejkerse, Bruklin netse i Filadelfiju seventisikserse.

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