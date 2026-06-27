SRBIJA PORAŽENA NA SVETSKOM PRVENSTVU: Australija prejaka za "orliće"

KADETSKA košarkaška reprezentacija Srbije (do 17 godina) poražena je ove subote u Istanbulu od selekcije Australije rezultatom 88:66 (19:14, 19:12, 23:24, 27:16) u meču prvog kola grupe D Svetskog prvenstva.

FOTO: FIBA.Basketball

Loša igra "orlića" u prvom poluvremenu, posebno u napadu uticala je na krajnji ishod. "Kenguri" su posle 20 minuta imali prednost od 12 razlike - 38:26.

Do kraja susreta su Australijanci dodatno uvećali vođstvo i na kraju ostvarili ubedljiv trijumf.

Najefikasniji u reprezentaciji Srbije bio je Nikola Kusturica sa 17 poena. Matija Lukić je postigao 16 poena, dok je Vuk Stepanović ubacio 10. U protivničkoj selekciji istakao se Jahja Basaran sa 15 poena.

U drugom meču prvog kola D grupe Obala Slonovače je savladala Venecuelu sa 74:63 (16:16, 22:15, 21:13, 15:19).

Kadeti Srbije će u nedelju od 11 časova igrati protiv Venecuele u drugom kolu grupe D.

Plasman u osminu finala Svetskog prvenstvo izboriće sve četiri reprezentacije iz grupe.

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