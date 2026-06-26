Košarka

VRŠAC – KOŠARKAŠKA BAZA: Sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije završne pripreme obavljaju u Centru „Milenijum“

Jelena Baljak

26. 06. 2026. u 19:55

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SVE mlađe selekcije košarkaške reprezentacije Srbije u muškoj kategoriji i ovog leta će se za predstojeća velika takmičenja pripremati u vršačkom Centru „Milenijum“, što potvrđuje da ta dvorana kontinuirano nudi najbolje uslove za rad tokom vrelih letnjih dana u našoj zemlji.

ВРШАЦ – КОШАРКАШКА БАЗА: Све млађе репрезентативне селекције Србије завршне припреме обављају у Центру „Миленијум“

Foto: D.Stjepanović

To je bio jedan od razloga zašto su i mlađe reprezentacije Kine, Nemačke i Rusije takođe odlučile da deo svojih priprema obave baš tu, u gradu podno Vršačkih planina, koje nezvanično slove za vazdušnu banju.

Do juče su u Vršcu boravile reprezentacije Kine i Srbije do 17 godina, u sklopu poslednje faze priprema pred Svetsko prvenstvo, koje počinje ovog vikenda u Turskoj.

Tu je i naša selekcija U20, dok će tokom jula u Vršcu istovremeno biti nacionalni timovi Srbije i Nemačke do 18 godina, a odmah zatim i reprezentacije naše zemlje i Rusije do 16 godina. Biće to idealna prilika i da međusobno odmere snage.

-Već je postala tradicija da završni deo priprema obavljamo u Vršcu, jer su u tom periodu ekipi potrebni mir, koncentracija i kvalitetni uslovi za rad, što nam naši domaćini i omogućavaju. Hala je klimatizovana, parket je nedavno renoviran, sve je uređeno i održavano na vrhunskom nivou. Takvi uslovi su prava retkost u Srbiji i od izuzetnog su nam značaja tokom priprema – kaže Nenad Krstić, potpredsednik KSS za mušku košarku.

Foto: D.Stjepanović

Reprezentacija U17

Govoreći o očekivanjima od U17 selekcije, koja je prošle godine bila prvak Evrope, Krstić je naglasio da su rezultati važni, ali da je razvoj igrača i stvaranje budućih seniorskih reprezentativaca, ipak, primarni cilj.

-Ova generacija, kao i sve ostale, imaju veliki potencijal. Momci su značajno napredovali u svojim klubovima, mnogi su fizički sazreli, stekli više iskustva i sada igraju na višem nivou. Važno je da smo izborili učešće na Svetskom prvenstvu i tako održali kontinuitet nastupa na najvećim međunarodnim takmičenjima. Imaćemo priliku da igramo protiv ekipa van Evrope, uključujući i SAD, što je veliko iskustvo za ove mlade momke – ocenio je Krstić, uz konstataciju da veruje da tim ima potencijal da nastavi kontinuitet uspeha.

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