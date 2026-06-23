NIJE VIŠE BOGDAN BOGDANOVIĆ! Srbija ima novog kapitena!

Košarkašku reprezentaciju Srbije čekaju kvalifikacioni mečevi protiv Švajcarske i BiH za odlazak na Mundobasket.

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"Orlovi" su se ponovo se okupili za julski prozor kvalifikacija za Svetsko prvenstvo, a srpski selektor Dušan Alimpijević otkrio je ko će biti novi kapiten.

Naime, on je doneo odluku koja je verovatno svima i bila očekivana - Nikola Jokić biće predvodnik Srbije u narednom periodu:

"Došlo je vrlo jednostavno,nije bilo upitno od početka, od prvog dana komunikacija ide u tom pravcu, čovek nije pravio probleme, niti je bilo upitno. Jednostavna priča. Od početka mog selektorskog mandata rečeno je da kada god on bude mogao zbog obaveza u klubu, biće sa reprezentacijom. On je ispunjen reprezentacijom, reprezentacija Srbije ga čini srećnim, to su i prošli selektori potvrdili, vidite i sada koliko je srećan i nema sumnje da je on treba da bude kapiten reprezentacije Srbije.", kazao je Alimpijević.

Selektor je potom dodao, obraćajući se medijima:

"Meni znači svaki igrač koji se javi za reprezentaciju. Pravimo sliku da je Jokić došao i da ne bi trebalo ništa drugo da pričamo. On nije čovek koji bi tako voleo da se priča ili gleda. Nikad se nije dešavalo da jedan čovek spasava sve", dodao je Alimpijević.

Navodi da mu je drago štp se Jokić priključio nacionalnom timu.

"To jeste izuzetan kvalitet, najbolji igrač sveta je sa nama. Svakoj zemlji bi bila čast da ima najboljeg na svetu u svojim redovima. To osećamo. Ali svi igrači koji su se odazvali zaslužuju poštovanje od svih nas. Zato mi je drago što vas vidim u velikom broju. Kreira se pozitivna atmosfera među vama i to nam je mnogo važno, jer je ovo toliko dugačka sezona, toliko naporna sezona... Zaista ništa osim dubokog poštovanja prema igračima ne treba da pokazujemo", zaključio je Dušan Alimpijević.

Prvo mesto na tabeli grupe C prve faze kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. drži Turska sa 8 bodova, dok Srbija i BiH imaju po 6 bodova. Švajcarska je poslednja sa 4 boda.

Plasman u drugu fazu kvalifikacija za plasman na Mundobasket 2027. izboriće po tri najbolje plasirane selekcije iz svake grupe.

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