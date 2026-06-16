POTRES U NBA LIGI! Janis Adetokumbo ide kod Nikole!

Spektakularan trejd na pomolu, pošto će najbolji igrač Milvokija napustiti Bakse.

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Uskoro bi mogla da bude rešena budućnost Janisa Adetokumba, koji je sve bliži novom timu.

Naime, kako prenosi novinar Brajan Vindhorst, dvostruki MVP označio je Majami kao svoju željenu destinaciju ako se rastane sa napusti Milvoki.

"U ligi vlada uverenje da će se ovo konačno dogoditi. Pregovori su se značajno intenzivirali u poslednjih sedam do deset dana. Janis želi da postane član Majamija", rekao je Vindhorst.

Prema navodima ESPN, "grčka zver" zbog situacije oko ugovora, ima određeni uticaj na proces.

"Pošto mu je ostala još jedna godina ugovora, ima određenu kontrolu nad situacijom. Majami i Milvoki razgovaraju mesecima, ali za sada nema dogovora jer Baksi nisu zadovoljni ponudom Hita. U pregovore su uključeni i treći, pa čak i četvrti tim", dodao je Vindhorst.

Prethodnih dana traje trka za popis jednog od najboljih igrača sveta, a u igri su Majami i Boston. Seltiksi navodno razmatraju mogućnost da u potencijalni paket uključe i Džejlena Brauna, ali bi za takav posao sigurno bio potreban kompleksan trejd sa nekoliko timova.

Američki mediji prenose da je Grk spreman da potpiše dugoročan ugovor i sa Majamijem i sa Bostonom, ukoliko dođe do transfera. Podsetimo, za ekipu sa Floride igra i srpski reprezentativac Nikola Jović.

Prema informacijama NBA insajdera Evana Siderija, konačna odluka mogla bi da padne već do kraja tekuće nedelje, uoči predstojećeg NBA drafta.

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