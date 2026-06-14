POTRES! Uhapšen DŽejms Harden

NBA zvezda Džejms Harden deo je velikog skandala.

FOTO: TANJUG/ AP Photo/Sue Ogrocki

Kako navodi "TMZ" on je u subotu ujutru uhapšen u Teksasu zbog sumnje da je nosio oružje bez dozvole.

Kako navode, on je imao pištolj u automobilu, problem je nastao zato što je pištolj bio na vidnom mestu, a ne osiguran u futroli.

Zbog toga je prinuđena da reaguje bila i policija, a Harden je priveden, dok je protiv njega pokrenut postupak.

On je kasnije pušten uz plaćenu kauciju, dok je prvo ročište zakazano za 22. jun. Za sada nema dodatnih informacija o tome da li će ovaj slučaj imati bilo kakve posledice po njegov status u NBA ligi.

Harden je jedno od najpoznatijih imena američke košarke, a u NBA je od 2009. godine, kada ga je Oklahoma siti izabrala kao trećeg pika na draftu.

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