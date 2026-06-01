SRPSKA KOŠARKA U NEVERICI: Gori internet od komentara, jedni u šoku, drugi zahtevaju hitne promene!

Košarkaška liga Srbije dobila je sinoć novog šampiona, ali još jedna vest iz srpske košarke izazvala je buru reakcija.

Košarkaški savez Srbije je saopštio da je Preis Čidžioke iz KK Real Beograd MVP završnog turnira Kadetske lige, za igrače do 17 godina starosti.

Nesumnjivo, on i jeste ostavio najsnažniji utisak na F4 turniru.

U pobedi nad Slogom od 90:66 imao je 22 poena (šut 10/12), 18 skokova, tri asistencije, "krađu" i blokadu, a deklasiranju Konstantina (120:70) doprineo je sa 14 poena, sedam skokova i četiri osvojene lopte.

Ono što je izazvalo brojne komentare su dve stvari.

Jedna je sumnja da ovaj mladić iz Nigerije ima 17 godina ili manje (jedan od komentara je bio "17 godina - igranja profesionalne košarke"), ali mnogo više je onih koji kažu da je sve veći broj stranih igrača u mlađim kategorijama - pogubno za razvoj srpskih košarkaških talenata.

"Nemam ništa protiv momka, ali ova špedicija i uvoz u kategorijama U18 i mlađim mora nekako da se zabrani. Mnogo je razloga zašto ovo ne bi trebalo da se radi", glasio je jedan od komentara.

