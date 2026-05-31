NBA DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA! Vembanjama presudio Oklahomi, Tanderima nije pomogla ni MVP partija Šeja Gildžes-Aleksandera

Košarkaši San Antonija eliminisali su branioca titule Oklahomu i plasirali se u finale plej-ofa NBA lige pobedom u gostima u sedmom meču serije rezultatom 111:103 i igraće protiv Njujorka za titulu.

Viktor Vembanjama je predvodio Sparse ka pobedi za 4:3 u seriji i prvom plasmanu u finale NBA lige posle 2014. godine sa 22 poena i sedam skokova, a Džulijan Šampanji je dao 20 poena uz šest skokova. Stefon Kasl je dao 16, Dieron Foks 15 poena.

Šej Gildžes-Aleksander predvodio je Tander sa 35 poena i devet asistencija, Kejson Volas dao je 17 poena, a Džered Mekejn i Aleks Karuzo po 12.

NBA liga će osmu uzastopnu sezonu dobiti novog šampiona. Finalna serija počinje 4. juna u 2 i 30 ujutru po srpskom vremenu, a prva dva meča igraće se u San Antoniju. Do titule će klub koji prvi stigne do četiri pobede.

