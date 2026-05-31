Košarka

NBA DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA! Vembanjama presudio Oklahomi, Tanderima nije pomogla ni MVP partija Šeja Gildžes-Aleksandera

Filip Milošević

31. 05. 2026. u 08:15

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Košarkaši San Antonija eliminisali su branioca titule Oklahomu i plasirali se u finale plej-ofa NBA lige pobedom u gostima u sedmom meču serije rezultatom 111:103 i igraće protiv Njujorka za titulu.

НБА ДОБИЈА НОВОГ ШАМПИОНА! Вембањама пресудио Оклахоми, Тандерима није помогла ни МВП партија Шеја Гилџес-Александера

Tanjug/AP Photo/Eric Gay

Viktor Vembanjama je predvodio Sparse ka pobedi za 4:3 u seriji i prvom plasmanu u finale NBA lige posle 2014. godine sa 22 poena i sedam skokova, a Džulijan Šampanji je dao 20 poena uz šest skokova. Stefon Kasl je dao 16, Dieron Foks 15 poena.

Šej Gildžes-Aleksander predvodio je Tander sa 35 poena i devet asistencija, Kejson Volas dao je 17 poena, a Džered Mekejn i Aleks Karuzo po 12. 

NBA liga će osmu uzastopnu sezonu dobiti novog šampiona. Finalna serija počinje 4. juna u 2 i 30 ujutru po srpskom vremenu, a prva dva meča igraće se u San Antoniju. Do titule će klub koji prvi stigne do četiri pobede.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014?

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
Fudbal

0 12

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
Fudbal

0 12

PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)

Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.

30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest

ISPAO SA ROLAN GAROSA, A DAN KASNIJE - JOŠ I OVO: Novak Đoković saznao lošu vest