NBA DOBIJA NOVOG ŠAMPIONA! Vembanjama presudio Oklahomi, Tanderima nije pomogla ni MVP partija Šeja Gildžes-Aleksandera
Košarkaši San Antonija eliminisali su branioca titule Oklahomu i plasirali se u finale plej-ofa NBA lige pobedom u gostima u sedmom meču serije rezultatom 111:103 i igraće protiv Njujorka za titulu.
Viktor Vembanjama je predvodio Sparse ka pobedi za 4:3 u seriji i prvom plasmanu u finale NBA lige posle 2014. godine sa 22 poena i sedam skokova, a Džulijan Šampanji je dao 20 poena uz šest skokova. Stefon Kasl je dao 16, Dieron Foks 15 poena.
Šej Gildžes-Aleksander predvodio je Tander sa 35 poena i devet asistencija, Kejson Volas dao je 17 poena, a Džered Mekejn i Aleks Karuzo po 12.
NBA liga će osmu uzastopnu sezonu dobiti novog šampiona. Finalna serija počinje 4. juna u 2 i 30 ujutru po srpskom vremenu, a prva dva meča igraće se u San Antoniju. Do titule će klub koji prvi stigne do četiri pobede.
DVE NAJBOLjE REČI U SPORTU, SEDMA UTAKMICA! Drugačije nije ni moglo, Oklahoma i San Antonio su zaslužili da majstorica odluči ko ide u finale
TANDERI i Sparsi su nam pripredili sjajno finale Zapadne konferencije, a konačni čin ove epske serije imaćemo večeras u "Pejkom centru" gde će sastati dva sata i 30 minuta posle ponoći po srednjeevropskom vremenu.
30. 05. 2026. u 07:40
PARI SEN ŽERMEN OPET OSVOJIO LIGU ŠAMPIONA! Istorijsko finale, Arsenal pao u neviđenoj drami (VIDEO)
Pari Sen Žeremen i Arsnal su odigrali izuzetno zanimljivo finale UEFA Lige šampiona 2026, a meč u Budimpešti završen je istorijskom, drugom uzastopnom evropskom titulom za pariske "svece" - rezultat je bio najpre 1:1 posle 120 minuta igre (strelci su bili Kai Haverc i Usman Dembele iz penala), a onda je u izvođenju jedanaesteraca do titule došao tim i francuske prestonice - 4:3.
30. 05. 2026. u 21:01 >> 21:10
