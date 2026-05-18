HAOS U KOŠARCI! FIBA "dokazala krađu", Nikola Jokić je pravi MVP NBA lige!

Nikola Jokić je NBA sezonu završio kako nije želeo, eliminacijom koju je Denver nagets doživeo već na startu plej-ofa, a onda je čuo vest koja je za mnoge neočekivana: MVP lige je, drugi put zaredom, Šai Gildžis Aleksander iz Oklahome. Svetska kuća košarke, međutim, rešila da "dokaže" da stvari ne stoje tako kako su glasali oni koji po Americi glasaju za ovo priznanje.

Screenshot: FIBA

Naime, FIBA je rešila da napravi anketu širom planete na pitanje - ko je najkorisniji igrač najjačeg klupskog košarkaškog takmičenja za sezonu 2025/2026?

I, evo kako je, pre nego što je NBA lige saopštila da je "SGA najbolji", predstavila kandidate, a onda i kako je anketa okončana:

Koja zvezda FIBA je najbliža tituli MVP-a NBA lige?

Tri velikana međunarodne košarke - Šaj Gildžis Aleksander, Nikola Jokić i Viktor Vembanjama - imaju najbolje šanse da osvoje nagradu MVP-ja NBA lige za 2026. godinu.

Dok svet prati još jedan uzbudljiv završetak NBA sezone, gde se timovi bore u plej-ofu, završava se još još jedna intrigantna trka za MVP-ja lige.

Kanađanin Šaj Gildžis Aleksander, Srbin Nikola Jokić i Francuz Viktor Vembanjama su glavni kandidati, dok Luka Dončić ne igra u završnici sezone zbog povrede koja ga verovatno sprečava da nastupi u 65. utakmici koja mu je potrebna da bi se borio za titulu.

Šaj Gildžus-Aleksander (Kanada), Oklahoma siti tander

: Blistavi SGA predvodio je Kanadu do trećeg mesta na Svetskom prvenstvu u košarci FIBA 2023. i ušao u Ol-star petorku, a svoju reprezentaciju je vodilo do četvrtfinala Olimpijskih igara 2024. Na Svetskom prvenstvu, bio je broj 1 po prosečnoj efikasnosti po utakmici sa 30,4 poena, dok je njegovih 24,5 poena po meču bilo četvrto najbolje ukupno. Na Olimpijskim igrama u Francuskoj, plejmejker Oklahoma siti tandera bio je drugi ukupno po postignutim poenima sa 21 po nastupu.

Na putu do svoje prve nagrade za MVP NBA prošle sezone sa Tanderom, SGA je prosečno beležio 32,7 poena, 5 skokova i 6,4 asistencije uz 52% šuta iz igre. On ostaje motor napada Oklahoma sitija, sa prosekom od 31,1 poena po utakmici ove sezone - drugi u ligi, odmah iza Dončićevih 33,5 - uz 6,6 asistencija i 4,3 skoka. Procenat šuta iz igre Oklahoma Sitija je podigao do 55,3%, a analitičari kažu da je njegovo poboljšano kretanje van lopte učinilo njegove saigrače boljim.

Nikola Jokić (Srbija), Denver nagets

Da je Srbija izdržala i pobedila SAD na Olimpijskim igrama 2024, a zatim osvojila zlato, Jokić bi lako bio MVP tih letnjih igara, a neki će tvrditi da je i dalje. Njegova efikasnost od 31 indeksnih poena po utakmici bila je daleko najbolja na takmičenju, dok je Amerikanac Lebron Džejms - inače MVP tog turnira - bio četvrti sa 24,5. Džoker je skoro imao prosek od tripl-dabla - 18,8 poena po utakmici, a najbolji prosek na turniru je 10,7 skokova i 8,7 asistencija. Jokić je vodio Srbiju do pobede u utakmici za treće mesto nad osvajačem Svetskog prvenstva iz 2023. godine, Nemačkom. Bio je izvanredan i na FIBA Evrobasketu 2025, ali je Srbija iznenađena od strane Finske u osmini finala.

U NBA ligi, Jokić je snažno pretendovao na četvrtu nagradu za najkorisnijeg igrača. Ne samo da je već, po drugi put u karijeri, obezbedio tripl-dabl prosek u postignutim poenima, skokovima i asistencijama (prosečno beleži 27,8 poena, 12,9 skokova i 10,9 asistencija), već je postao prvi igrač koji je predvodio ligu po skokovima i asistencijama. Njegov procenat šuta iz igre je 56,9%!



Viktor Vembanjama (Francuska), San Antonio sparsi

On je daleko bolji igrač u svojoj trećoj NBA sezoni, kada je pomogao Sparsima da postanu jedan od najboljih timova u ligi. Najveći argument da je Francuz MVP? On je elitan igrač na obe strane terena, sa prosekom od 24,8 poena, 11,5 skokova i, najboljim učinkom u ligi, 3,1 blokade po utakmici. U napadu, on je pretnja da dođe do obruča i da pogodi trojke (postiže ih sa 35% šuta).

Luka Dončić (Slovenija), Los Anđeles Lejkers

Slovenija nije stigla do Pariza 2024. nakon što je izgubila u polufinalu kvalifikacionog turnira za Olimpijske igre u Pireju. Ipak, Dončićeva reprezentativna karijera ima mnogo sjaja, od izbora za Ol-star petorku nakon što je Slovenija osvojila titulu na Evropskom prvenstvu 2017. do gotovo slavnog leta 2021. kada je doveo svoj nacionalni tim do pobede na kvalifikacionom OI-turniru u Kaunasu, a zatim je bio na korak od igranja u finalu u Tokiju. Njegovih 47 poena protiv Francuske na Evropskom prvenstvu 2022. je drugo najbolje košgetersko izdanje svih vremena po broju postignutih u jednoj utakmici. Dončić je čak imao 42 prošlog leta u osmini finala, u pobedi nad Italijom. Završio je Evrobasket 2025. sa prosekom od 34,7 poena po utakmici, što je najbolji rezultat na turniru.

Luka je imao neverovatnu NBA sezonu 2025/26, i predvodi ligu po broju poena po utakmici sa 33,5. Prvi je u NBA ligi sa 15 utakmica sa 40 ili više poena, a takođe je i broj 1 sa 43 meča sa 30 ili više poena. Dončić takođe razume da je "deljenje - važno". Treći je u NBA ligi po asistencijama sa 8,3. Ipak, sa samo 64 odigrane utakmice, povreda tetive čini se da je uništila njegove šanse da dođe do MVP nagrade", zaključuje se u najavnom tekstu FIBA ankete, a onda...

Onda je ljubiteljima košarke širom sveta ostavljeno da glasaju.

I, posle 40 dana glasanja, rezultati na pitanje "Ko je MVP NBA lige za ovu sezonu?" glase:

Šai Gildžis Aleksander 5%

Luka Dončić 18%

Viktor Vembanjama 7%

Nikola Jokić 70%

Rezultati FIBA ankete ko treba da bude NBA MVP za ovu sezonu / Screenshot / FIBA

Da li je Jokić pokraden u zvaničnom NBA izboru?

FIBA anketa daje jasan odgovor da jeste.

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna! Ali, zato, plej-of...

Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20 . po "krađama" (1,4 po utakmici).

U plej-of seriji sa Minesotom, jedinom koju je Denver odigrao, Jokićeva statistika je bila: 25,8 poena po utakmici, 13,2 skoka, 9,5 asistencija, jedna "krađa", 0,8 blokada, ali... Imao je najslabiji šut u karijeri kada se radi o dogiravanju - 44,6% iz igre. To mu je druga uzastopna sezona da mu je šut u plej-ofu ispod 50%, a to mu se nikad pre nije desilo, u šest dotadašnjih doigravanja. Ovoga puta bio je očajan u dalekometnim šutevima - sa samo 19,4% uspešnosti (primera radi u prošlom plej-ofu je trojke pogađao sa 38%, a dve sezone pre toga sa nestvarnih 46,1%). U šest mečeva sa Minesotom je imao i 3,8 izgubljenih lopti po nastupu.

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati dani koji predstoje.

