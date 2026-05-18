Košarka

AMERIKANCI ZAGRMELI O SRBINU! Šej uzeo nagradu, ali Nikola Jokić je uradio nešto što su uspela samo dva čoveka u istoriji Zemlje

Новости онлине

18. 05. 2026. u 10:12

Košarkaš Denvera Nikola Jokić postao je tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva dva u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) u šest uzastopnih sezona.

АМЕРИКАНЦИ ЗАГРМЕЛИ О СРБИНУ! Шеј узео награду, али Никола Јокић је урадио нешто што су успела само два човека у историји Земље

FOTO: Tanjug/ AP Photo/David Zalubowski`

Uprkos tome što nije uspeo da osvoji ovogodišnje MVP priznanje, Jokić je ipak još jednom stigao do velikog dostignuća, piše danas I-Es-Pi-En (ESPN).

Srpski centar je osvojio drugo mesto u ovogodišnjoj trci za MVP nagradu, iza košarkaša Oklahome Šeja Gildžes-Aleksandera koji je drugu godinu zaredom izabran za najboljeg igrača NBA lige.

Prema pisanju ESPN-a, Jokić je zvanično postao treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva u glasanju šest sezona uzastopno, čime se izjednačio sa Larijerm Berdom (1981-86) i Bilom Raselom (1958-63).

U regularnom delu sezone, Jokić je imao prosek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, pridruživši se tako Raselu Vestbruku kao jedinom igraču koji je imao tripl-dabl učinak u dve uzastopne sezone.

Jokićeva sezona završila se eliminacijom Denvera od Minesote u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Made with Flourish • Create a chart

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

SKANDAL: Prvi čovek vojske nije pročitao mejl od Amerikanaca - vojska iz medija saznala za važnu odluku
Svet

0 0

SKANDAL: Prvi čovek vojske nije pročitao mejl od Amerikanaca - vojska iz medija saznala za važnu odluku

POLjSKA je u sredu bila zatečena iznenadnom odlukom SAD da otkaže planirano raspoređivanje američkih trupa u toj zemlji. Ali ispostavilo se da je upozorenje stiglo još nekoliko dana ranije. Naime, kako piše Politiko, poljska vojska je bila obaveštena o potezu Pentagona još prošlog ponedeljka, prema rečima troje ljudi upoznatih sa tim pitanjem koji se nalaze u najužem krugu načelnika Generalštaba Oružanih snaga Poljske, generala Veslava Kukule, koji je primio upozorenje.

18. 05. 2026. u 09:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KATASTROFA! Sunovrat ženskog srpskog tenisa
Tenis

0 1

KATASTROFA! Sunovrat ženskog srpskog tenisa

Najbolje rangirana srpska teniserka Lola Radivojević pokvarila je plasman za dve pozicijie na najnovijoj WTA listi i trenutno je 147. teniserka sveta sa 519 bodova, dok je Olga Danilović nazadovala na 153. mesto sa 499.

18. 05. 2026. u 11:04

Politika
Tenis
Fudbal
VEČITI DERBI U POLUFINALU: Partizan i Zvezda bi da spasu sezonu osvajanjem Aba lige

VEČITI DERBI U POLUFINALU: Partizan i Zvezda bi da spasu sezonu osvajanjem Aba lige