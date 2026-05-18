AMERIKANCI ZAGRMELI O SRBINU! Šej uzeo nagradu, ali Nikola Jokić je uradio nešto što su uspela samo dva čoveka u istoriji Zemlje
Košarkaš Denvera Nikola Jokić postao je tek treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva dva u glasanju za najkorisnijeg igrača (MVP) u šest uzastopnih sezona.
Uprkos tome što nije uspeo da osvoji ovogodišnje MVP priznanje, Jokić je ipak još jednom stigao do velikog dostignuća, piše danas I-Es-Pi-En (ESPN).
Srpski centar je osvojio drugo mesto u ovogodišnjoj trci za MVP nagradu, iza košarkaša Oklahome Šeja Gildžes-Aleksandera koji je drugu godinu zaredom izabran za najboljeg igrača NBA lige.
Prema pisanju ESPN-a, Jokić je zvanično postao treći igrač u istoriji NBA lige koji je bio među prva u glasanju šest sezona uzastopno, čime se izjednačio sa Larijerm Berdom (1981-86) i Bilom Raselom (1958-63).
U regularnom delu sezone, Jokić je imao prosek od 27,7 poena, 12,9 skokova i 10,7 asistencija, pridruživši se tako Raselu Vestbruku kao jedinom igraču koji je imao tripl-dabl učinak u dve uzastopne sezone.
Jokićeva sezona završila se eliminacijom Denvera od Minesote u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije.
Bonus video: Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu
