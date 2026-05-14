"GROBARI" U EUFORIJI! KK Partizan spremio još jednu spektakularnu vest!

Najnovije vesti iz KK Partizan oduševiće sve "grobare".

FOTO: Dusan Milenkovic/ATAImages

Zak Ledej se vraća "kući"? Da, moguće je.

Američki krilni centar, koji nastupa za reprezentaciju Azerbejdžan nalazi se na korak od crno-belog dresa, prenose italijanski mediji.



U Partizan je već je stigao jedan od ljubimca "grobara", Žofri Lovrenj, a uskoro bi mogao i drugi, prenosi italijanski novinar Đuzepe Pepe Malaguti.

Italijan tvrdi da je sve gotovo i da će snažno krilo ponovio zaigrati u Beogradskoj areni.

- Zak Ledej će igrati za KK Partizan naredne dve sezone. Ledej nije samo talentovani igrač, on je jedan od onih sportista koji mogu da pretvore dobar tim u pobednički zahvaljujući svojoj svestranosti i neobičnom takmičarskom intenzitetu. Uprkos tome što nije džin (oko 202 cm), igra sa fizičkom snagom koja mu omogućava da pokrije i krilnog centra (4) i centra (5). Izuzetno je brz za svoju veličinu, što ga čini noćnom morom za odbrane.

Ledeju ugovor sa Armanijem ističe ove godine, tako da Partizan ne bi platio ništa.

Ove sezone je bio jedan od najboljih košarkaša Olimpije, a u proseku u Evroligi je beležio 13,1 poen, 4,2 skoka i jednu asistenciju.

Sa crno-belima je osvojio titulu ABA lige i bio je u timu u čuvenoj seriji protiv Real Madrida. Ukoliko do ovoga dođe, Ledej će predstavljati veliko pojačanje za narednu sezonu, a sigurno će i navijači biti oduševljeni jer im se vraća jedan od ljubimca iz sezone 2022/2023 kada je Partizan harao Evropom.

