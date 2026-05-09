SRBIN RASPAMETIO AMERE: Bogdan Bogdanović imitirao Donalda Trampa
Otkad je počeo da se oglašava povodom rata u Ukrajini, a potom i sukoba u Iranu, Donald Tramp svoje objave na društvenim mrežama završava sa "Hvala na pažnji!". Sada je nešto slično uradio i kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, i to pokrenuvši temu koja je izazvala lavinu reakcija u Americi.
Kada u košarci, a najčešće to ume da bude u NBA ligi, neko odglumi da je fauliran, američka javnost to naziva "floping".
To je izvedeno iz originalnog značenja te reči koje, po Merijam-Vebster rečniku, najpre znači pasti, spustiti se ili sesti teško i iznenada, često zbog iscrpljenosti (npr. "srušiti se na kauč"). Takođe često znači "potpuno neuspeti", posebno u filmovima, pozorišnim predstavama ili proizvodima. Druga značenja uključuju kretanje na opušten, mlitav način ili, kao što je ovde slučaj, "u sportu - to je namerno padanje radi iznuđenja faula".
I, ima sve više te glume, a ni aktuelne plej-of utakmice nisu izuzetak, pa se kapiten "orlova" ovako oglasio na nekadašnjem Tviteru, a sada "društvenoj mreži Iks", kako je to preimenovao novi vlasnik, Ilon Mask:
- Mislim da je vreme za crveni karton u košarci. Ako "flopom" pokušate da dobijete prednost u nekoj akciji, ta akcija treba da se preipita, pa (ako ste poslužili nesportskim stvarima, odglumljenim faulom), odmah da dobijate crveni karton. Hvala na pažnji! - zaključio je Bogdanović poput Trampa.
Više od 40 hiljada mahom Amerikanaca odmah je podržalo ovaj predlog, jer im je muka od onog što viđaju na NBA parketima.
Na komentar novinara Majkla Duartea "Gleda (plej-of) seriju Los Anđeles Lejkers - Oklahoma tander", Bogdan je odgovorio:
Gledam ja košarku oduvek, košarka je globalni sport. Niste u pravu ako mislite da sam na ovo (pravilo, o uvođenju crvenog kartona) pomislio samo na osnovu jedne utakmice, ili jedne plej-of serije.
A šta vi mislite, da li treba kažnjavati one koji glumom pokušavaju da iznude faul kod košarkaških sudija?
Anketa
Da li za "floping" (odglumljeni faul) treba uvesti crveni karton u košarci?
