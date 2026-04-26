Nikoli pukao film! Jokić isključen, nije želeo da trpi bezobrazluk (VIDEO)
Košarkaši Minesote pobedili su na svom parketu ekipu Denvera rezultatom 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18) u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u seriji.
Košarkaši Minesote savladali su Denver u četvrtoj utakmici prve runde NBA plejofa, Timbervulvsi su bez dvojice igrača, Donte Divićenca i Entonija Edvardsa koji su se povredili u prvom poluvremenu došao do velike pobede.
U samoj završnici meča varničilo je na parketu.
Kada je bilo evidentno da će Minesota pobediti šamar im je zadao Džejden Mekdanijels koji je odlučio da poentira u poslednjim sekundama meča.
To se nije dopalo Nikoli Jokiću, koji je sa drugog kraja terena dotrčao do igrača Minesote i ušao u sukob.
Situacija se zakomplikovala, pa je ubrzo veliki broj igrača bio umešan, a sve se završio tako što je Jokić isključen.
