Košarka

Nikoli pukao film! Jokić isključen, nije želeo da trpi bezobrazluk (VIDEO)

Новости онлајн

26. 04. 2026. u 08:29

Košarkaši Minesote pobedili su na svom parketu ekipu Denvera rezultatom 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18) u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u seriji.

Николи пукао филм! Јокић искључен, није желео да трпи безобразлук (ВИДЕО)

FOTO: Printskrin/Iks/@LegionHoops

Košarkaši Minesote savladali su Denver u četvrtoj utakmici prve runde NBA plejofa, Timbervulvsi su bez dvojice igrača, Donte Divićenca i Entonija Edvardsa koji su se povredili u prvom poluvremenu došao do velike pobede.

U samoj završnici meča varničilo je na parketu. 

Kada je bilo evidentno da će Minesota pobediti šamar im je zadao Džejden Mekdanijels koji je odlučio da poentira u poslednjim sekundama meča. 

To se nije dopalo Nikoli Jokiću, koji je sa drugog kraja terena dotrčao do igrača Minesote i ušao u sukob. 

Situacija se zakomplikovala, pa je ubrzo veliki broj igrača bio umešan, a sve se završio tako što je Jokić isključen.

BONUS VIDEO: „KLASIĆI“ NIKOLE JOKIĆA: Gde su sada igrači koji su birani ispred Somborca 2014? 

Drugi pišu

Pročitajte više

Donald Tramp je zapanjen: Italija odbila da ide umesto Irana na Svetsko prvenstvo u fudbalu!

Dok se privodi kraju (zasad samo dvonedeljno) primirje, usled kog je napad na Iran započet od strane SAD i Izrael prekinut, bar u ovom trenutku, i sport i te kako oseća posledice novonastale situacije. Rat je, kako i ne bi... A sada u prvi plan dolazi i evenutalno (ne)učešće Irana na Svetskom prvenstvu u fudbalu, u kome su i Sjedinjene Američke Države jedan od domaćina.

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE

KADA VEŠTAČKA INTELIGENCIJA NIJE SAMO “BUZZWORD” I ŠTA ZNAČI GRADITI SISTEME KOJI ZAISTA RADE