Nikoli pukao film! Jokić isključen, nije želeo da trpi bezobrazluk (VIDEO)

Košarkaši Minesote pobedili su na svom parketu ekipu Denvera rezultatom 112:96 (22:23, 28:31, 32:24, 30:18) u četvrtoj utakmici prve runde plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige. Timbervulvsi sada vode sa 3:1 u seriji.

Košarkaši Minesote savladali su Denver u četvrtoj utakmici prve runde NBA plejofa, Timbervulvsi su bez dvojice igrača, Donte Divićenca i Entonija Edvardsa koji su se povredili u prvom poluvremenu došao do velike pobede.

U samoj završnici meča varničilo je na parketu.

Kada je bilo evidentno da će Minesota pobediti šamar im je zadao Džejden Mekdanijels koji je odlučio da poentira u poslednjim sekundama meča.

To se nije dopalo Nikoli Jokiću, koji je sa drugog kraja terena dotrčao do igrača Minesote i ušao u sukob.

Situacija se zakomplikovala, pa je ubrzo veliki broj igrača bio umešan, a sve se završio tako što je Jokić isključen.

