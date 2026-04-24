Kamere snimile ono što nisu smele! Izraz lica Nikole Jokića otkriva gorku istinu (VIDEO)
Košarkaši Minesota Timbervulvsa savladali su Denver Nagetse rezultatom 113:96, za vođstvo od 2-1 u seriji plej-ofa NBA lige i na taj način preuzeli kontrolu nad ovim duelom u prvom kolu Zapadne konferencije.
Odigrali su domaći fantastičan meč, a izabranicima Dejvida Adelmana gotovo ništa nije polazilo za rukom.
Nedostajao je gostima jedan od najboljih igrača, zbog povrede meč u Mineapolisu morao je da propusti Aron Gordon. A u finišu susreta, kad je i definitivno postalo jasno da će Minesota ostvariti pobedu, kamera je snimila upravo njega, ali i prvu zvezdu tima, Nikolu Jokića.
Izrazi njihovih lica umnogome govore šta se dešavalo na terenu… Četvrti meč u seriji je takođe na programu u Mineapolisu, u noći između subote i nedelje, potom će se serija vratiti u Denver.
