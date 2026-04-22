Ovo je lični rat! Zvezda Minesote brutalno udarila na Nikolu Jokića, a onda je reagovao on
Denver našeg Nikole Jokića je pao u drugom meču plej-ofa protiv Minesote. Srbin nije blistao, a posle utakmice stigla je i jedna prozivka koju niko nije očekivao.
Košarkaš Minesote Džejden Mekdenijels udario je žestoko na Srbina.
Ozbiljno se Amerikanac navrzao na Nikolu Jokića. U prvom meču kukavički je s leđa gurnuo srpskog košarkaša, što je izazvalo negodovanje navijača i stručne javnosti, ali to mu nije bilo dovoljno... Ono što je usledilo posle druge utakmice dodatno je podiglo tenzije. Američki košarkaš bez zadrške kritikovao je javno defanzivne sposobnosti Nikole Jokića i njegovih saigrača.
Podsetimo, Jokića i njegove saigrače, nazvao je "lošim defanzivcima", što je izazvalo burne reakcije NBA javnosti.
- Napadajte Jokića, Džamala, sve te loše defanzivce... Tima Hardaveja, Kema Džonsona, Arona Gordona, ceo tim! Samo idite na njih. Da, svi su oni loši defanzivci - rekao je on.
Nastavio je u istom ritmu.
- Oni nemaju ljude koji mogu da zaštite obruč. Čak i ako je (Jokić tamo, mi smo mnogo atletski moćniji od njih. Samo moramo da budemo sposobni da završimo na obruču kada ih probijemo.
Njegove reči podigle su veliku buru u NBA ligi. Ovaga puta morao je da reaguje čak i Karmelo Entoni.
- To je razgovor za odrasle ljude. Nisi okolišao, prozvao si ih imenom i prezimenom. Nisi samo rekao da se Denver loše brani, već si upro prstom u Jokića, Mareja i Gordona. Kada pokažeš takvu vrstu drskosti, onda je rat počeo"“, rekao je Entoni.
Proslavljeni as Nagetsa smatra da će ove reči dodatno motivisati trostrukog MVP-ja iz Srbije.
- Ovo je sada lično. "Džoker" sedi i razmišlja: "Spremio sam nešto za tebe". Pitanje je da li Minesota može da isprati taj intenzitet, jer ovo je sada šah, ovo je rat. Uzeli su pobedu u Denveru, puni su samopouzdanja, ali sada to moraju da potvrde. Ako ne pobede u trećoj utakmici, cela priča se menja, a poruka koju je poslao odjekuje svuda", dodao je Entoni.
