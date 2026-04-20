Iznenađenje u ABA ligi: FMP izgubio od Beča, u poslednjem kolu pada odluka o plasmanu u plej-in
KOŠARKAŠI FMP-a izgubili su od Beča sa 84:92 (24:19, 26:29, 17:20, 17:24 u plej-autu ABA lige i u poslednjem kolu im predstoji borba za Zadrom za plej-in.
Tim iz Železnika je odigrao dobro prvo poluvreme, napad je sjajno funkcionisao - 50:48. Ipak, sve se promenilo u drugom delu susreta.
Gosti iz Austrije su pojačali agresivnost i sveli tim Saše Nikitovića na samo 34 poena u drugih 20 minuta.
Najefikasniji kod pobednika bio je Simas Jarumbauskas sa 18 poena, pratio ga je Borislav Mladenov sa 17. Na drugoj strani najbolji je bio Filip Barna sa 18, dok je Džošua Skot stao na 15.
FMP sad ima učinak 11-14 i zauzima 11. poziciju. Zadar je 10. sa 12-13 i to je mesto koje vodi u plej-in.
Srpski klub je bolji od hrvatskog u međusbonom okršaju i to znači da ukoliko "panteri" u poslednjoj rundi savladaju Iliriju, a Zadar izgubi od Studentskog centra, ekipa iz Železnika će proći dalje.
