"Grobari" zatečeni: NJihov ljubimac najavio odlazak iz Partizana?

Najnovije vesti iz KK Partizan nisu baš obradovale "grobare".

Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Košarkaši Partizana su još jednom sjajno odigrali derbi i pobedili Crvenu zvezdu sa 81:74, a povratak Dvejna Vašingtona je bio dobra pojava sama po sebi, međutim...

Posle utakmice Amerikanac je pričao i o budućnosti u klubu, a njegova izjava može da zabrine navijače.



Vašington se posle duge pauze konačno vratio na teren i u pobedi nad crveno-belima je odigrao slabu utakmicu, upisavši tri poena i dve asistencije. Ništa to i nije čudno, pošto tek polako hvata zalet za ostatkom ekipe. Ipak, jedna stvar može i te kako da zabrine crno-bele.

Njemu na kraju sezone ističe ugovor i postoji mogućnost da postane slobodan igrač, što može da predstavlja veliki problem. Američki bek je imao neke solidne partije ove godine u Evroligi i ABA ligi, a najviše se pamti 33 poena Dubaiju, čak 48 Krki, 25 Zvezdi, Bajernu i Monaku po 22...





- Ovo je prva situacija da idem ka tome da budem slobodan igrač, od kako sam u Evropi. Međutim, što se mene tiče hoću da se takmičim i da budem sa nogama na zemlji. Imamo dva takmičenja, domaću i ABA ligu gde treba da odbranimo trofeje. Uzbuđen sam zbog toga - istakao je najpre Amerikanac.



Ubrzo mu je postavljeno pitanje da li postoji mogućnost da ostane u crno-belom dresu.

- Ne mogu baš na to da odgovorim, tako da u principu da - ostao je tajanstven. I, iako se čulo "da", ono "u principipu" i "ne mogu da odgovorim" dovoljni su da zabrinu sve kojima se sviđa kako on igra.



Prizna i da je jedva čekao povratak na parket:



- Veoma sam uzbuđen što sam se vratio, da promrdam malo noge. Probao sam da se umorim koliko god mogu. Dobra je bila košarka i srećan sam što sam se vratio. U derbijima je uvek teško i ne možeš nikog otpisati. Ranije ove sezone smo mi izbrisali zaostatak i uspeli smo da dobijemo.







- Jedinstveno je to... A opet, svi momci (u ekipi) su već bili deo plej-of košarke i dovoljno smo zreli da u ovoj pauzi svi ozdravimo sto odsto. Svi problemčići koji nam smetaju će biti rešeni i ovo će nam čak i koristiti - zaključio je razgovor Dvejn Vašington.



Američki košarkaš ove sezone u Evroligi u proseku beleži 15 poena, dva skoka i tri asistencije i vidi se da se polako navikao na evropsku košarku. Pitanje je samo da li se i evropska košarka navikla na njega, jer "ume da mu se desi" da solira više nego što to evropski ljubitelji igre pod obručima vole da vide. Mada, kada ga "krene", teško ga je zaustaviti.

