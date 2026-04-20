Majkl DŽordan u neverici zbog Srbina: Evo šta je sad uradio Nikola Jokić

Nikola Jokić briljira na NBA parketima, drugu godinu zaredom je obezbedio da završi ligaški deo sezone sa tripl-dabl prosekom u statistici, a američka javnost kao da se tek sada upoznaje - koliko je nestvaran srpski košarkaš.

Dok dobar deo NBA publike već "slavi" što će, "ničim izazvan", Šai Gildžis-Aleksander iz Oklahome po svoj prilici biti proglašen za MVP igrača, pojavljuju se nove čudesne statistike Jokića (i njegovih saigrača) koje zapanjuju Ameriku.

Naime, centar iz Sombora i njegov klupski kolega Džamal Marej su iznova imali plej-of meč u kome su obojica ostvarili bar po 25 poena, pet skokova i pet asistencija, što im je bio čak osmi put u karijeri. A do sada je samo jedan tandem u istoriji NBA lige imao takvu saradnju u doigravanju - u pitanju su legendarni košarkaši Čikago Bulsa Majkl Džordan i Skoti Pipen.

Samo...

Amere je zaprepastio sledeći podatak:

Džordanu i Pipenu je za osam takvih utakmica bilo potrebno 168 zajedničkih nastupa u plej-ofu, a Jokić i Marej su do pomenutog podviga stigli u samo 80 plej-of mečeva.

Ako ste kojim slučajem propustili kako to srpski as igra u poslednje vreme, evo i jednog video zapisa na kome se vide najbolje Jokićeve asistencije iz ligaškog dela sezone 2025/2026:

Nikola Jokić - statistika u sezoni 2025/2026 je nestvarna!

Ligaški deo sezone Jokić je zaršio uz zaista čudesnu statistiku: na tripl-dabl proseku je bio, uz 27,7 poena po utakmici, 12,9 skokova i 10,7 asistencija.

Šampionat je, računajući mečeve do plej-ofa, završio kao prvi po skokovima u celoj NBA ligi, bio je najbolji njen asistent, osmi je bio po poenima, deseti po procentu šuta iz igre (56,9%), a 20 . po "krađama" (1,4 po utakmici).

NBA liga - tabela Zapadne konferencije

Nikola Jokić - ugovor, plata

Podsetimo, kada je srpski as 8. jula 2022. potpisao novi ugovor, jedna od najtraženijih stvari na internetu glasila je "Nikola Jokic contract salary" jer je u pitanju bio finansijske izuzetno unosan sporazum po centra iz Sombora. Uostalom, samo u ovoj, sezoni 2025/2026, treba da zaradi 55.224.526 dolara.

U narednoj još više, 59.033.114, ali...

Potom sledi "začkoljica".

Jokić je taj koji ima opciju da produži saradnju i, ako to učini, u sezoni 2027/2028 mu je garantovano 62.841.702 "zelenih novčanica". A kako on još nije potpisao produženje - počele su i glasine o tome da će možda promeniti sredinu. Upravo se u to uzdaju u, recimo, Majamiju, no... Uzdanje je jedno, a realnost? O njoj će mnogo odgovora dati i sezona koja je pred nama. A evo šta najpre sledi za Jokića i Nagetse u njoj:



Raspored utakmica Denver nagetsa

U prvom kolu NBA plej-ofa, Nagetsi, kao treći u Zapadnoj konferenciji, igraju protiv Minesota timbervulfsa, koji su bili šesti u ligaškom delu nadmetanja.

Prvi meč je Denver kod kuće dobio rezultatom 116:105, a druga utakmica se, na istom mestu, igra u utorak od 4.30 po našem, srednjeevropskom vremenu.

U trenutku pisanja ove vesti termini ostalih mečeva ovih takmaca nisu određeni, ali se zna da će Jokić i gosti u trećoj i četvrtoj utakmice. Najviše može biti odigrano sedam mečeva, a dalje prolazi tim koji dođe do četiri pobede.

