Zvezda krenula u ofanzivu: Stiže brutalno pojačanje! Klub mu nudi ugovor, ali...

Crveno-beli u velikoj prednosti.

Photo: Antonio Ahel/ATA Images

Prema pisanju izraelskog portala "Izraelhajom", tim sa Malog Kalemegdana našao se na "pol poziciji" u trci za potpis sjajnog košgetera Krisa Džonsa.

Kako prenosi isti izvor, Hapoel iz Tel Aviva nije razmišljao o produžetku saradnje sa Amerikancem, što je iskoristio osvajač Kupa "Radivoja Koraća" i krenuo u ofanzivu.

Crveno-beli su već počeli pregovore sa kombo-bekom i napravili su sebi veliku prednost u pregovorima.

Photo: Dusan Milenkovic/ATAImages

Međutim, sada se aktuelni osvajač Evrokupa predomislio. Izraelski evroligaš sada sprema ponudu novog ugovora za Džonsa, ipak, po izveštaju Izraelaca su čelnici kluba sa Malog Kalemegdana bliži da obezbede potpisa Amerikanca.

S druge strane, ako želi da ga zadrži, Hapoel će morati dobro da se "otvori", pošto je iskusni bek (33 godine) do sada primao 1.100.000 evra po sezoni.

BONUS VIDEO: Top 10 najboljih poentera u NBA