Zvezda krenula u ofanzivu: Stiže brutalno pojačanje! Klub mu nudi ugovor, ali...
Crveno-beli u velikoj prednosti.
Prema pisanju izraelskog portala "Izraelhajom", tim sa Malog Kalemegdana našao se na "pol poziciji" u trci za potpis sjajnog košgetera Krisa Džonsa.
Kako prenosi isti izvor, Hapoel iz Tel Aviva nije razmišljao o produžetku saradnje sa Amerikancem, što je iskoristio osvajač Kupa "Radivoja Koraća" i krenuo u ofanzivu.
Crveno-beli su već počeli pregovore sa kombo-bekom i napravili su sebi veliku prednost u pregovorima.
Međutim, sada se aktuelni osvajač Evrokupa predomislio. Izraelski evroligaš sada sprema ponudu novog ugovora za Džonsa, ipak, po izveštaju Izraelaca su čelnici kluba sa Malog Kalemegdana bliži da obezbede potpisa Amerikanca.
S druge strane, ako želi da ga zadrži, Hapoel će morati dobro da se "otvori", pošto je iskusni bek (33 godine) do sada primao 1.100.000 evra po sezoni.
