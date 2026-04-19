Doneo konačnu odluku: Pričalo se o NBA ligi, evo gde nastavlja karijeru!

Ekipa nije uspela da se plasira u plej-in Evrolige.

Olimpija iz Milana je ponovo imala ogromne ambicije, a ostala je bez plej-ofa.

U moru loših rezultata, istakao se Armoni Bruks, igrač koga žele mnogi evroligaši. Iako se konstantno piše o njegovoj budućnosti, Amerikanac je progovorio i otkrio gde će nastaviti karijeru.

U razgovoru za grčke medije je sumirao očajno izdanje ekipe u Evroligi.

„Bila je to sezona sa usponima i padovima. Osećali smo da smo mogli bolje da uradimo određene stvari u nekim utakmicama. Verovatno ne bismo bili u ovoj poziciji. Borili smo se u svakoj utakmici. Imali smo dobru grupu igrača, tako da to čini celo putovanje vrednim“, rekao je Bruks za grčki Sportal.

Zadovoljan je ličnim partijema, međutim, timski deo je izostao:

„Bila je to dobra sezona za mene. Zaista dobra. Ali sam razočaran što nismo ušli u plej-of, ali na to gledaš kao na iskustvo iz kojeg učiš i ideš dalje.“

Ne želi da menja sredinu:

„Plan je da ostanem. Videćemo šta će se desiti. Nisam siguran. Iskreno, nemam ništa više da dodam. Moram da razgovaram sa porodicom, agentima i da vidim šta će se desiti. To je proces koji se razvija. Voleo bih da ostanem, pa ćemo videti šta će biti. Nemam ništa više da dodam.“

Pominjao se i povratak u NBA ligu, ali prema njegovim rečima to nije zamisao.

„Ne, definitivno sam fokusiran na Evroligu. Sviđa mi se ovde. To je veoma konkurentna liga, sjajna liga. Potpuno sam fokusiran na Evroligu i napredak svake godine“, zaključio je Bruks.

