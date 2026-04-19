Ko gubi ima prava da se ljuti! Trener Minesote pomenuo Jokića, pa kritikovao sudije

19. 04. 2026. u 09:12

Trener Minesota Timbervulvsa Kris Finč izneo je utiske posle prvog meča uvodne runde plej-ofa Zapadne konferencije.

Komentarisao je trener "vukova" igru Nikole Jokića... 

- On je najbolji igrač u ligi, moraš da se boriš s njim. Možda smo se malo kockali s njim, većina momaka je odradila dobar posao - rekao je Finč. 

Kritikovao je suđenje i veliki broj slobodnih bacanja za Džamala Mareja i Jokića. 

- Mislio sam da smo igrali dobru odbranu na njemu, dosta smo bili fizički, on je tražio kontakt, on je radio stvari, dobio je nagradu. Jokić je radio to isto, moramo da budemo čvrsti. Mnogo je 16 slobodnih bacanja, to je baš mnogo. Skoro koliko smo i mi imali... - smatra trener Minesote. 

Naredni meč, takođe u Koloradu, igra se u utorak od 4.30. 

