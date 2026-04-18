Drama! Srbija ceo dan strepela da li Crvena zvezda bojkotuje večiti derbi - evo šta se u subotu uveče desilo!

Raspored je bio takav - večiti derbi za kraj ligaškog dela regionalnog šampionata u košarci, ali... To što je raspored govorio "Partizan dočekuje Crvenu zvezdu u nedelju uveče" nije se svidelo Zvezdi. Uopšte.

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

Prosto, već u utorak crveno-beli treba da gostuju Barseloni u "biti ili ne biti" evroligaškoj plej-in utakmici, pa su tražili da se derbi pomeri.

I, kada je rukovodstvo ABA lige reklo "Izvinite, ali ne pada nam na pamet", naravno, u malo široj i drugačijoj formi, svi su čekali Zvezdin odgovor.

Obično, kada je situacija "normalna", crveno-beli se već oko podneva oglase na svom zvaničnom internet sajtu o predstojećem takmičarskom izazovu. Bude tu i druženja s novinarima, šef stručnog štaba i odabrani igrač kažu koju reč o narednom meču, ali...

Ova subota je bila neuobičajeno "tiha".

Izuviše mirna, mada to baš i nije najlepše reći, jer mira nikad dosta u ova nemirna vremena.

A onda, u subotu uveče, na sajtu crveno-belih osvanula je...

Najava derbija.

A to bi trebalo da znači da će se utakmica osmog kola Top 8 ABA lige i igrati kako je predviđeno, nedelju 19. aprila, od 19.30 časova u Beogradskoj areni.

Evo šta je u toj najavi navedeno od strane crveno-belih:

"Košarkaše Crvene zvezde u narednom kratkom vremenskom periodu očekuju dve izuzetno zahtevne utakmice, mečevi sa Partizanom i Barselonom i to u razmaku od samo 48 sati.

ABA liga nije imala razumevanja, i nije odložila utakmicu 8. kola Top 8 faze ABA lige koja je na programu u nedelju od 19.30 časova u Beogradskoj areni. Samo 45 časova kasnije, uz put u Barselonu, naš tim očekuje utakmica u Blaugrani sa domaćinom u prvoj utakmici plej-in faze.

Trener Saša Obradović:

- Očekuje nas izuzetno težak mini ciklus, dve utakmice u rasponu od samo tri dana. Iskreno mi je žao što ABA liga nije imala sluha i razumevanja za naš zahtev da se ova utakmica odloži jer verujem da je naš plasman u doigravanje Evrolige svojevrsni benefit i dobra slika i za ABA ligu. Tako je bilo ranije, ne vidim zašto to ne bi bilo i sada. Sada kada je tako, okrećemo se toj obavezi i želimo da odigramo dobru utakmicu. Dobro se poznajemo, ovo će nam biti četvrti duel ove sezone i tu nekakvih tajni nema. Dobra energija, odbrana i nadahnutost nekog pojedinca je uvek bio put za dobar rezultat u ovakvim utakmicama - rekao je trener crveno belih.

Stefan Miljenović:

- Biće izazovno jer nas čekaju dve utakmice u nedelju i utorak. Za derbi nije potrebna nikakva priprema, tu je potrebna koncentracija, čvrstina, želje nikada nije manjkalo da se dobiju takve utakmice. Eventualno dobar rezultat u nedelju tek bi bio podstrek za utorak i duel sa Barselonom. Neće biti fizički lako, biće izuzetno zahtevno, ali daćemo sve od sebe - rekao je plejmejker Crvene zvezde.

Ekipa Crvene zvezde putuje u ponedeljak u popodnevnim časovima u Barselonu", ističe se u saopštenju kluba s Malog Kalemegdana.

Podstimo, Partizan u ovaj meč ulazi nakon pobede nad Cedevita Olimpijom u Ljubljani (79:85), dok je Crvena zvezda u prethodnom kolu savladala Kluž sa 86:76.

U prethodnom međusobnom susretu u ovom delu ABA lige, Crvena zvezda je na domaćem terenu odnela pobedu rezultatom 100:96, ali su crno-beli nadigrali svog najvećeg rivala u Evroligi...

Tabela ABA lige:

