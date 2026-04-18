Evroliga nije imala dilemu: LJubimac navijača crveno-belih proglašen za najboljeg!
Partijama na parketu ostavio konkurenciju daleko iza sebe.
Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov dobitnik je nagrade "Alfonso Ford", koja se dodeljuje najboljem strelcu Evrolige.
Kako je saopšteno iz Evrolige, Bugarin (30) je prosečno ove sezone beležio 19.8 poena po utakmici i tako drugi put u karijeri osvojio prestižnu nagradu.
Prethodno je bio najbolji u sezoni 2022/23, tada sa prosekom 17.6.
Vezenkov je na mestu najboljeg strelca lige nasledio Kendrika Nana iz Panatinaikosa koji je lane slavio sa prosekom 20.0.
Pirejci će u Top 8 fazi igrati sa pobednikom "malog finala" plej-ina, u kome se sastaju poraženi iz meča Panatinaikos-Monako i pobednik duela Barselona-Crvena zvezda.
