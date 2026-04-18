Košarka

Raspad sistema posle ispadanja! Trofejni trener najavio odlazak!

Новости онлине

18. 04. 2026. u 12:44

Bivši šampion mora da potraži novo rešenje.

Foto: Imagn Images / Sipa USA / Profimedia

Košarkaši Golden Stejta eliminisani su iz plej-ina, pošto su poraženi od Finiks Sansa, koji nastavlja takmičenje u NBA plej-ofu.

Trener Voriorsa, Stiv Ker izjavio je posle ispadanja da još nije siguran da li će ostati na klupi ekipe i da će u narednom periodu uzeti vreme da razmisli o budućnosti.

"Možda ću nastaviti, možda neću", rekao je Ker posle poraza u Feniksa, kojim je Golden Stejt završio sezonu.

Ovo je četvrti put u poslednjih sedam godina da tim iz San Franciska, koji je pod njegovim vođstvom osvojio četiri NBA titule, nije uspeo da se plasira u plej-of.

Posle meča, bivši selektor američke reprezentacije je razmenio zagrljaj sa dugogodišnjim liderima ekipe, Stefom Karijem i Drejmondom Grinom i zahvalio im se, iako nije želeo da otkrije njihov razgovor.

"To nije vaša stvar", rekao je Ker na konferenciji za medije.

Iskusni stručnjak (60) završio je 12. sezonu na klupi Golden Stejta, uz skor od 604 pobede i 353 poraza. Ekipu je vodio do NBA finala u prvih pet sezona, kao i još jednom kasnije, a predvodio je i reprezentaciju SAD do zlata na Olimpijskim igrama u Parizu 2024.

Prema njegovim rečima, uskoro će se sastati sa vlasnikom franšize Džoom Lejkobom i generalnim menadžerom Majkom Danlivijem da bi zajedno odlučili o narednim potezima.

"Razgovaraćemo o planu za narednu sezonu i zajedno odlučiti šta dalje. Ne znam šta će se desiti. I dalje volim da treniram, ali razumem da svaki posao ima svoj rok trajanja. Kada se jedan ciklus završi, ponekad je vreme za nove ljude i nove ideje", dodao je Ker.

Bivši šampion NBA lige je sezonu završio sa učinkom 37-45, uz brojne probleme sa povredama. Uspeli su da izbore plasman u završnicu plej-ina pobedom nad Los Anđeles Klipersa, ali su ispali od Sansa.

"Ovo je bila izuzetno teška sezona, sa povredama i raznim problemima. Ipak, borili su se do kraja i pokazali karakter. Ponosan sam na tim jer je nastavio da se bori i pokušavao da pobedi svaku utakmicu", zaključio je Stiv Ker.

BONUS VIDEO: Selektor SAD Stiv Ker kupio deonice Majorke 

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

