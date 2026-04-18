NBA plej-in: Orlando izbacio Šarlot, DŽejlen Grin i Devin Buker poslali Stefa Karija kući
Košarkaši Orlanda savladali su Šarlot sa 121:90 u finalu plej-ina, dok je Finiks bio bolji od Golden Stejta sa 111:96.
Ubedljivo najbolji pojedinac meča bio je Paolo Bankero koji je ubacio 25 poena, imao je pet skokova i šest asistencija. Pratio ga je Franc Vagner sa 18 poena.
Na drugoj strani Lamelo Bol je ubacio 23 poena, Bridžis je dodao 15, Miler 14.
Orlando će tako na prvoplasiranog iz Istočne konferencije, a to je Detroit, koji je odigrao sjajno regularni deo sezone.
U drugom meču, Finiks je na krilina Džejlena Grina sa 36 i Devina Bukera sa 20 poena izbacio Golden Stejt i zakazao meč sa Oklahomom.
Kod Voriorsa Podžemski je dao 23, dok je Kari dodao 17 poena.
