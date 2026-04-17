Monako razbio Hapoel: Evo šta pobeda Kneževa znači za Zvezdu

MONAKO je bio najbolje kad je to bilo najpotrebnije. Iako Kneževi imaju problema sa povredama i finansijama uspeli su da razbiju Hapoel iz Tel Aviva sa 105:85 (27:17, 31:24, 25:20, 22:24).

FOTO: William Cannarella / PsnewZ / Profimedia

Ovaj duel je možda bio i najvažniji za Crvenu zvezdu. Crveno-belima je odgovaralo da tim iz Izraela slavi, ali to se nije dogodilo. Klub iz Beograda je osnovni deo takmičenja završio na 10. mestu.

Nije Manučar Markoišvili mogao da računa na Nikolu Mirotića, Terija Tarpija i Nemanju Nedovića, ali ni to nije sprečilo šampiona Francuske da ubedljivo trijumfuje.

Od starta je Monako nametnuo žestok ritam na oba kraja teren i uz raspoloženog Majka Džejmsa je već u prvom poluvremenu rešio utakmicu. Posle 20 minuta igre domaćin je imao prednost 17 razlike - 58:41.

Nastavio je u istom ritmu Monako i u nastavku meča. Hapoel je izgledao kao drugorazredni tim i u Monte Karlu je doživeo pravu katastrofu.

Najefikasniji kod pobednika bio je Džeron Blosomgejm sa 30 poena, pratio ga je Majk Džejms sa 20. Na drugoj strani najbolji je bio Kris Džons sa 17 poena i 10 asistencija, dok je Dan Oturu upisao 14 i dodao je 11 skokova. Srpski reprezentativac Vasilije Micić duel je okončao sa četiri poena.

Hapoel je obezbedio plej-of Evrolige. Takmičenje je okončao na šestoj poziciji. Monako će u plej-in sa osme pozicije.

