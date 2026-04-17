Košarka

Srbin zaboravljen uprkos istorijskoj sezoni, evo ko je trener godine u NBA

Александар Илић
Aleksandar Ilić

17. 04. 2026. u 21:23

DARKO Rajaković iza sebe ima sjajnu sezonu, ali ne toliko da bude priznat u asocijaciji NBA trenera.

Србин заборављен упркос историјској сезони, ево ко је тренер године у НБА

FOTO: Tanjug/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Priznanje Majkl H. Goldberg dobio je trener Detroita Džej Bi Bikerstaf. 

Treba istaći da je ovo nagrada koju dodeljuju treneri, a ne zvanična nagrada NBA lige. 

Bikerstaf je do laskave titule stigao u izuzetno jakoj konkurenciji, nadmašivši imena kao što su Mark Degnolt, Mič Džonson, Čarls Li, Džo Mazula, Kvin Snajder i Tijago Spliter.

Glavni razlog za ovakav ishod glasanja je neverovatna sezona Detroita, koji je ligaški deo završio kao lider Istočne konferencije sa impresivnim skorom od 60 pobeda i 22 poraza.

Zanimljivo je da se u užem izboru za ovo priznanje nije našao srpski stručnjak Darko Rajaković, uprkos istorijskom uspehu sa Torontom. 

Rajaković je ove sezone postao prvi trener iz Evrope koji je samostalno odveo jedan NBA tim u plej-of, čime je postavio nove standarde za stručnjake sa naših prostora u najjačoj ligi sveta.

