Košarka

Evroliga šokirala Zvezdu, ali i Partizan! Crveno-beli u totalnoj neverici, crno-beli se isto ovome nisu nadali!

Новости онлине

15. 04. 2026. u 16:05

Najnovije vesti iz košarke tiču se KK Crvena zvezda i KK Partizan.

Евролига шокирала Звезду, али и Партизан! Црвено-бели у тоталној неверици, црно-бели се исто овоме нису надали!

FOTO TANJUG/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ bs

I, nisu dobre.

Naročito po crveno-bele, koji će u svom plej-of ili plej-in nastupu, u zavisnosti kako se okonča meč Real - Zvezda, ali i ostali susreti koji odlučuju o konačnom plasmanu ekipa pred doigravanje, igrati pred manje domaće publike nego inače.

Naime, Disciplinska komisija košarkaške Evrolige novčano je kaznila Crvenu zvezdu sa 50.000 evra i smanjenjem kapaciteta dvorane na 80 odsto u narednom meču, dok je Partizan sankcionisan sa 38.000 evra i jednom utakmicom bez navijača na sledećem gostovanju zbog više incidenata pristalica dva kluba na duelu 35. kola, saopšteno je danas na zvaničnom sajtu takmičenja.


Košarkaši Partizana su 2. aprila kao gosti u Beogradskoj areni pobedili Zvezdu rezultatom 89:82 u meču 35. kola Evrolige.

"Crvena zvezda je kažnjena novčanom kaznom u iznosu od 50.000 evra i utakmicom koja će se igrati u ograničenom kapacitetu od 80 odsto uključujući i zatvaranje određenih sektora zbog više incidenata koje su njeni navijači izazvali na utakmici protiv Partizana po članu 29.1.g) i 29.2.e) Kodeksa takmičenja.

Partizan je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 38.000 evra i jednom utakmicom bez navijača na gostovanjima, zbog više incidenata koje su njeni navijači izazvali na meču protiv Crvene zvezde, po članu 29.1.g) i 29.2.e) Kodeksa takmičanja", saopšteno je iz Evrolige.


Zvezda je takođe kažnjena i sa dodatnih 10.000 evra zbog upotrebe lasera na utakmici 36. kola Evrolige protiv Pariza.


Košarkaši Zvezde su 7. aprila u Beogradskoj areni pobedili Pariz rezultatom 94:81.

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima
Ostali sportovi

Prvi direktan rusko-američki megdan otkako je počeo rat u Ukrajini! Rusija slavi, Amerika na kolenima

Otkako je počeo rat u Ukrajini, a ima tome već više od četiri godine, Rusija je bila (i ostala) pod mnogim sankcijama. Sport je bio sastavni deo njih, ali kako polako popuštaju te stege, prvi put se desio rusko-američki okršaj a da ruski sportisti mogu da nastupaju pod svojim nacionalnim simbolima. Istovremeno - desila su se na istom mestu i dva srpsko-hrvatska duela.

15. 04. 2026. u 17:41

